Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar

Mejor Empanada 2025 - 4

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Carolina Tohá

¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Hoy continúa la acción en la Copa Sudamericana.

¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China

La pasión por la empanada chilena volvió a brillar en la edición 2025 del Concurso de la Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago, evento gastronómico que ya es una tradición en Fiestas Patrias. La ceremonia se realizó el sábado 30 de agosto en el Hotel Plaza San Francisco, en pleno centro de Santiago, y reunió a más de 70 competidores que presentaron sus recetas en busca del título a la mejor empanada de pino de la Región Metropolitana.

Un jurado experto y una cata a ciegas

Las empanadas fueron adquiridas de manera anónima en panaderías, amasanderías y pastelerías de la capital, para luego ser sometidas a un riguroso proceso de cata a ciegas. El panel de expertos estuvo compuesto por reconocidos cronistas gastronómicos como Alejandro Mery, Loreto Gatica, Luis Campos, Macarena Achurra, Pilar Hurtado y Darío Córdova, además de chefs invitados y especialistas en cocina nacional como Álvaro Barrientos y Heinz Wuth.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Cada empanada fue evaluada en base a criterios esenciales: calidad de la masa, sabor del pino, equilibrio en los ingredientes, cocción y la experiencia en conjunto, manteniendo absoluta transparencia en el proceso.

Los ganadores de la Mejor Empanada del Gran Santiago 2025

Tras horas de degustación y debate, el veredicto final dejó como gran triunfador a Don Guille, ubicado en Santiago Centro, quien obtuvo el primer lugar gracias a su receta tradicional con un precio de $2.500.

Te puede interesar: “El llamado es claro”: El impactante simulacro de accidente para generar conciencia en Fiestas Patrias

👉 Ranking oficial del concurso 2025:

  1. 🥇 Don Guille – Santiago Centro ($2.500)
  2. 🥈 Sazón Vitacura – Vitacura ($2.800)
  3. 🥉 Rosalía – Lo Barnechea ($3.300)
  4. La Temucana – Peñalolén ($3.200)
  5. Las Hermanas – Las Condes ($3.300)
  6. Bendición Emporio – San Joaquín ($2.000)
  7. Holz – Las Condes ($2.090)
  8. Prem de Bokato – Providencia ($3.300)
  9. Paula A – Las Condes ($3.180)
  10. Belly – La Reina ($3.200)
  11. San Camilo – Santiago Centro ($2.490)
  12. Cardamomo – Ñuñoa ($3.100)
  13. Pan y Miel – Ñuñoa ($2.950)
  14. Ña Matea – Recoleta ($3.100)

Además, el Premio Selecta a la mejor relación precio-calidad fue para Bendición Emporio, con una empanada de solo $2.000 que sorprendió al jurado por su sabor casero y excelente balance de ingredientes.

Más que un concurso: un patrimonio chileno

Patricio Rojas, presidente del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino, subrayó que este certamen “no solo reconoce la excelencia culinaria, sino que también celebra a la empanada como un símbolo de identidad y orgullo nacional”.

El evento seguirá recorriendo Chile con próximas ediciones en Valparaíso y Curicó, reafirmando el compromiso de fortalecer la cultura culinaria en cada región.

NOTAS DESTACADAS

Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Carolina Tohá

¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Hoy continúa la acción en la Copa Sudamericana.

¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China
Javier Correa Colo Colo

¡Una dura baja! Confirman la gravedad de la lesión de Javier Correa en Colo Colo
Mario Desbordes se descargó por supuesto "desaire" del presidente Boric

Lo acusó de darse “gustitos personales”: El furioso descargo de Desbordes contra Boric tras inauguración de Fiestas Patrias

Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
venezuela descarta llegada de ricarod gareca.

Ricardo Gareca sufre portazo: Selección sudamericana lo cambia por este histórico DT
gabriel castellon se burla de colo colo.

No tuvo piedad: Gabriel Castellón se hace viral por burlarse de Colo Colo tras la Supercopa
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

Con un delantero como defensa: Fernando Ortiz busca variantes en Colo Colo
hincha de independiente detenido por masacre a la U.

Recién va uno: Independiente tiene su primer detenido por masacre contra la U en Copa Sudamericana
presidente Boric

"Pórtense mal, pero no cometan delitos": El potente consejo del presidente Boric previo a las Fiestas Patrias
Ciudad de Gaza bajo nuevo ataque de Israel

“Gaza será destruida”: Israel desata su ofensiva más feroz sobre ciudad principal del enclave palestino
Arranca la UEFA Champions League

¿Quién dominará Europa? Arranca una nueva versión de la UEFA Champions League