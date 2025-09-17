Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar

La pasión por la empanada chilena volvió a brillar en la edición 2025 del Concurso de la Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago, evento gastronómico que ya es una tradición en Fiestas Patrias. La ceremonia se realizó el sábado 30 de agosto en el Hotel Plaza San Francisco, en pleno centro de Santiago, y reunió a más de 70 competidores que presentaron sus recetas en busca del título a la mejor empanada de pino de la Región Metropolitana.

Un jurado experto y una cata a ciegas

Las empanadas fueron adquiridas de manera anónima en panaderías, amasanderías y pastelerías de la capital, para luego ser sometidas a un riguroso proceso de cata a ciegas. El panel de expertos estuvo compuesto por reconocidos cronistas gastronómicos como Alejandro Mery, Loreto Gatica, Luis Campos, Macarena Achurra, Pilar Hurtado y Darío Córdova, además de chefs invitados y especialistas en cocina nacional como Álvaro Barrientos y Heinz Wuth.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Cada empanada fue evaluada en base a criterios esenciales: calidad de la masa, sabor del pino, equilibrio en los ingredientes, cocción y la experiencia en conjunto, manteniendo absoluta transparencia en el proceso.

Los ganadores de la Mejor Empanada del Gran Santiago 2025

Tras horas de degustación y debate, el veredicto final dejó como gran triunfador a Don Guille, ubicado en Santiago Centro, quien obtuvo el primer lugar gracias a su receta tradicional con un precio de $2.500.

Te puede interesar: “El llamado es claro”: El impactante simulacro de accidente para generar conciencia en Fiestas Patrias

👉 Ranking oficial del concurso 2025:

🥇 Don Guille – Santiago Centro ($2.500) 🥈 Sazón Vitacura – Vitacura ($2.800) 🥉 Rosalía – Lo Barnechea ($3.300) La Temucana – Peñalolén ($3.200) Las Hermanas – Las Condes ($3.300) Bendición Emporio – San Joaquín ($2.000) Holz – Las Condes ($2.090) Prem de Bokato – Providencia ($3.300) Paula A – Las Condes ($3.180) Belly – La Reina ($3.200) San Camilo – Santiago Centro ($2.490) Cardamomo – Ñuñoa ($3.100) Pan y Miel – Ñuñoa ($2.950) Ña Matea – Recoleta ($3.100)

Además, el Premio Selecta a la mejor relación precio-calidad fue para Bendición Emporio, con una empanada de solo $2.000 que sorprendió al jurado por su sabor casero y excelente balance de ingredientes.

Más que un concurso: un patrimonio chileno

Patricio Rojas, presidente del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino, subrayó que este certamen “no solo reconoce la excelencia culinaria, sino que también celebra a la empanada como un símbolo de identidad y orgullo nacional”.

El evento seguirá recorriendo Chile con próximas ediciones en Valparaíso y Curicó, reafirmando el compromiso de fortalecer la cultura culinaria en cada región.