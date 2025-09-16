“El llamado es claro”: El impactante simulacro de accidente para generar conciencia en Fiestas Patrias

Por: Catalina Martínez

Con una puesta en escena que sorprendió a quienes circulaban por las calles de La Florida, las autoridades buscaron generar conciencia sobre la importancia de evitar accidentes de tránsito durante esta nueva celebración de las Fiestas Patrias.

Como parte de la iniciativa Celebremos Bien, la Municipalidad de La Florida, en coordinación con Carabineros y la Asociación de Aseguradores de Chile, organizó un operativo en el Paradero 14 de Vicuña Mackenna. La actividad incluyó la escenificación de un accidente de tránsito para sensibilizar a la comunidad e incentivar conductas responsables en los festejos. 

Al respecto, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, aseguró: “Hoy estamos reafirmando que en La Florida no vamos a naturalizar los accidentes de tránsito, ni el consumo irresponsable de alcohol en nuestras calles. Queremos que las Fiestas Patrias sean sinónimo de unidad, de encuentro familiar y de alegría, no de tragedias”.

“Por eso, como municipio hemos asumido un rol activo en materia de seguridad, coordinando nuestros equipos con Carabineros y con el mundo privado para proteger a nuestros vecinos”, señaló el edil. 

Por otro lado, el teniente coronel Cristian Becerradía, subcomisario de Servicios de la Prefectura Cordillera, detalló que Carabineros implementará un refuerzo de los operativos preventivos en distintos puntos de la comuna.

“Queremos que las personas celebren, pero con responsabilidad. Conductores y peatones deben evitar conductas de riesgo que muchas veces terminan en accidentes fatales. También llamamos a quienes viajen largas distancias a revisar el estado mecánico de sus vehículos para no transformar la celebración en una tragedia”, explicó el uniformado. 

En tanto, el gerente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Diego Rojas, señaló que “el llamado es claro: no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las normas de tránsito y mantener siempre medidas de autocuidado. Estas celebraciones son una oportunidad para disfrutar, pero también para proteger la vida de nuestras familias y de toda la comunidad”.

De acuerdo con el balance de Carabineros, entre el 1 y el 13 de septiembre se realizaron más de 4.900 controles en la comuna, que derivaron en 198 infracciones, el retiro de 53 vehículos y la detención de un individuo.

