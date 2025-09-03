¡Los mandó a la…! El furioso descargo de Neme contra Nicolás Maduro y sus adherentes

José Antonio Neme

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
Estados Unidos

¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares
caso cobreloa

Caso Cobreloa: exjugadores acusados de violación grupal quedarían en libertad tras error de Fiscalía
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡Una buena temporada en lo económico! El millonario premio que acumula este año Nicolás Jarry
Evelyn Matthei

"Una casa es mucho más que un techo”: Matthei explica propuesta que ayudaría a jóvenes a tener su primera vivienda
Corona baja la cortina: fechas, sucursales y detalles del remate fnal

¿Cómo participar? Remate online de Corona tendrá prendas desde $650 y mobiliario disponible en subasta virtual
la roja sufre con bajas de última hora

¡De último minuto! La inesperada baja que sufre La Roja en la previa con Brasil
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¿Fin de la teleserie? Filtran el fallo de la Conmebol con Universidad de Chile
Filtran indignantes videos de funcionario TEA siendo torturado por compañeros.

¡Abusadores están en la mira! Los indignantes videos de trabajador TEA que fue torturado por compañeros

A raíz de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, el periodista José Antonio Neme se tomó unos minutos al aire para lanzar un furioso y potente descargo contra el mandatario caribeño y sus adherentes.

Durante la transmisión del matinal Mucho Gusto, el comunicador apuntó contra quienes evitan calificar como dictadura al gobierno venezolano, asegurando que “hay ciertos consensos, pues, el perro es perro, el gato es gato”.

En ese contexto, lanzó sus dardos contra la reconocida actriz, Florencia Lagos, hija de Juan Andrés Lagos y otrora agregada cultural de Cuba durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

“Sale la hija de Juan Andrés Lagos a hablar pelotudeces, hue… que no me interesa leer. Si viene tal niña o tal señora a decirme a mí, ándate a la chu…, no voy a hablar más contigo esta hue…“, expresó el periodista en el espacio de Mega.

Luego, enjuició directamente al líder venezolano: “Este es un dictador de la peor estofa y la gente está pasándolo pésimo y punto, y esa es la realidad. Y si no te gusta, tómate una nave a Marte”.

“Este señor (Maduro) es un pelotudo, la gente que está con él, otra pelotuda. Los venezolanos en su mayoría lo están pasando como el ajo, porque no habrían 8 millones de personas buscando su destino en América Latina. ¿O tú crees que salen por qué quieren?“, exclamó, dejando salir toda su molestia.

Neme cerró sus palabras aludiendo a un reciente viaje que hizo a Colombia. Contó que, durante su estancia, niños venezolanos se le acercaban para pedirle dinero. “Me va a decir que también lo inventó el imperialismo? Déjate de hue… (...) Si a mí me ponen a un entrevistado que viene a defender a Maduro, me paro y me voy hasta que termine la entrevista“, sentenció.

NOTAS DESTACADAS

Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
Estados Unidos

¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares
caso cobreloa

Caso Cobreloa: exjugadores acusados de violación grupal quedarían en libertad tras error de Fiscalía
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡Una buena temporada en lo económico! El millonario premio que acumula este año Nicolás Jarry
Evelyn Matthei

"Una casa es mucho más que un techo”: Matthei explica propuesta que ayudaría a jóvenes a tener su primera vivienda
Corona baja la cortina: fechas, sucursales y detalles del remate fnal

¿Cómo participar? Remate online de Corona tendrá prendas desde $650 y mobiliario disponible en subasta virtual
la roja sufre con bajas de última hora

¡De último minuto! La inesperada baja que sufre La Roja en la previa con Brasil
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¿Fin de la teleserie? Filtran el fallo de la Conmebol con Universidad de Chile
Filtran indignantes videos de funcionario TEA siendo torturado por compañeros.

¡Abusadores están en la mira! Los indignantes videos de trabajador TEA que fue torturado por compañeros
Primer día de Fernando Ortiz en Colo Colo.

Con un "fichaje" y Supercopa en la mira: Así fue el primer día de Fernando Ortiz en Colo Colo
Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo
La Roja ya afina los últimos detalles para enfrentar a Brasil

¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja
Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla.

Sin miedo a nada: Nick Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla
Novak Djokovic rompe récord en el US Open.

Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open
Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias
Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Barras U de Chile e Independiente

Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente
Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas