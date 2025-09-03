¡Los mandó a la…! El furioso descargo de Neme contra Nicolás Maduro y sus adherentes

A raíz de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, el periodista José Antonio Neme se tomó unos minutos al aire para lanzar un furioso y potente descargo contra el mandatario caribeño y sus adherentes.

Durante la transmisión del matinal Mucho Gusto, el comunicador apuntó contra quienes evitan calificar como dictadura al gobierno venezolano, asegurando que “hay ciertos consensos, pues, el perro es perro, el gato es gato”.

En ese contexto, lanzó sus dardos contra la reconocida actriz, Florencia Lagos, hija de Juan Andrés Lagos y otrora agregada cultural de Cuba durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“Sale la hija de Juan Andrés Lagos a hablar pelotudeces, hue… que no me interesa leer. Si viene tal niña o tal señora a decirme a mí, ándate a la chu…, no voy a hablar más contigo esta hue…“, expresó el periodista en el espacio de Mega.

Luego, enjuició directamente al líder venezolano: “Este es un dictador de la peor estofa y la gente está pasándolo pésimo y punto, y esa es la realidad. Y si no te gusta, tómate una nave a Marte”.

“Este señor (Maduro) es un pelotudo, la gente que está con él, otra pelotuda. Los venezolanos en su mayoría lo están pasando como el ajo, porque no habrían 8 millones de personas buscando su destino en América Latina. ¿O tú crees que salen por qué quieren?“, exclamó, dejando salir toda su molestia.

Neme cerró sus palabras aludiendo a un reciente viaje que hizo a Colombia. Contó que, durante su estancia, niños venezolanos se le acercaban para pedirle dinero. “Me va a decir que también lo inventó el imperialismo? Déjate de hue… (...) Si a mí me ponen a un entrevistado que viene a defender a Maduro, me paro y me voy hasta que termine la entrevista“, sentenció.