¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

Actualmente Colo Colo está teniendo un buen cometido en el Campeonato Nacional, donde pese a la dura derrota en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile, supieron dar vuelta la página rápidamente.

Esto ya que el pasado fin de semana enfrentaron en condición de visitante a Audax Italiano, donde consiguieron una importante victoria por la cuenta mínima, gracias a la solitaria anotación de Maximiliano Romero a los cinco minutos del encuentro.

Con este buen triunfo y gracias a otros resultados que se dieron en el resto de la fecha, Colo Colo se ubica como el líder exclusivo del Campeonato Nacional, pero tiene encima a Ñublense y Deportes Limache a sólo un punto de diferencia.

El próximo desafío de Colo Colo será este lunes desde las 20:30 horas cuando reciban en condición de local a Huachipato, donde actualmente los albos son el puntero del Campeonato Nacional, pero el cuadro acerero está a sólo tres puntos de distancia.

Los albos recuperan jugadores

Para el partido ante Huachipato, el cacique tiene buenas noticias, ya que recupera algunos jugadores que podrían estar ante el cuadro acerero. El primero es el caso de Claudio Aquino, quien ya está entrenando a la par con el resto de sus compañeros, mientras que Diego Ulloa, si bien trabaja con precaución, apunta a estar en el duelo de este lunes.

