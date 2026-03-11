¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

¡Pese a la especial cláusula! La millonaria cifra que se lleva Francisco Meneghini tras salir de la U

¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026
Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de José Antonio Kast a La Moneda

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda
El Despertar del Cine Chileno:

El Despertar del Cine Chileno: Un Viaje desde el Realismo Social hasta el Óscar
¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso
VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

Actualmente Colo Colo está teniendo un buen cometido en el Campeonato Nacional, donde pese a la dura derrota en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile, supieron dar vuelta la página rápidamente.

Esto ya que el pasado fin de semana enfrentaron en condición de visitante a Audax Italiano, donde consiguieron una importante victoria por la cuenta mínima, gracias a la solitaria anotación de Maximiliano Romero a los cinco minutos del encuentro.

Con este buen triunfo y gracias a otros resultados que se dieron en el resto de la fecha, Colo Colo se ubica como el líder exclusivo del Campeonato Nacional, pero tiene encima a Ñublense y Deportes Limache a sólo un punto de diferencia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El próximo desafío de Colo Colo será este lunes desde las 20:30 horas cuando reciban en condición de local a Huachipato, donde actualmente los albos son el puntero del Campeonato Nacional, pero el cuadro acerero está a sólo tres puntos de distancia.

Los albos recuperan jugadores

Para el partido ante Huachipato, el cacique tiene buenas noticias, ya que recupera algunos jugadores que podrían estar ante el cuadro acerero. El primero es el caso de Claudio Aquino, quien ya está entrenando a la par con el resto de sus compañeros, mientras que Diego Ulloa, si bien trabaja con precaución, apunta a estar en el duelo de este lunes.

También te puede interesar: ¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo

NOTAS DESTACADAS

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

¡Pese a la especial cláusula! La millonaria cifra que se lleva Francisco Meneghini tras salir de la U

¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026
Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de José Antonio Kast a La Moneda

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda
El Despertar del Cine Chileno:

El Despertar del Cine Chileno: Un Viaje desde el Realismo Social hasta el Óscar
¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso
VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¡Primera victoria de Kast! El nuevo Presidente asegura el control de la Cámara de Diputados
VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera
Jugador de Colo Colo aumenta su valor.

¿Buen negocio? El jugador de Colo Colo que está a préstamo y ahora vale 18 veces más caro en el mercado

¿Sabe cosas? Johnny Herrera revela el importante quiebre que hubo entre el plantel y Meneghini en U de Chile

VIDEO | ¡El fin de una era! La emotiva despedida de Gabriel Boric desde La Moneda

EN VIVO | ¡CAMBIO DE MANDO! Todos los detalles del traspaso presidencial entre Boric y Kast
Nicolás Córdova con problemas en La Roja.

Comenzaron los problemas para Córdova: figura de La Roja se lesiona y queda descartada para la doble fecha FIFA
Vuelta a clases

Vuelta a clases en Chile: Enfrenta las brechas y la organización familiar con el apoyo académico de vanguardia
Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver.

Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver en vivo la ceremonia
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

Charles Aránguiz preocupa a todos en U de Chile por su desgarro: estará un largo tiempo lejos de las canchas