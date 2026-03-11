¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo

Gonzalo Zamora

Universidad de Chile está pasando por uno de sus peores momentos en el último tiempo, sobre todo si consideramos que la temporada pasada pudieron llegar a semifinales de Copa Sudamericana, y si bien no consiguieron ningún título, el equipo dejó muy buenas sensaciones.

Lo primero es que el día de ayer Francisco Meneghini dejó de ser el director técnico del romántico viajero, ya que en toda la temporada sólo consiguió un triunfo y además quedó eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Actualmente, Universidad de Chile se ubica en la posición número 12 de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, a sólo un punto de los puestos de descenso, donde su juego no entrega grandes cosas sobre el terreno de juego.

Tras la salida del día de ayer de Francisco Meneghini como director técnico de Universidad de Chile, el equipo sigue bastante complicado en lo futbolístico, ya que actualmente están a sólo una unidad de los puestos de descenso en el Campeonato Nacional.

Enfermería llena

Pero además de esto, los azules tienen otro fuerte problema que son las numerosas lesiones dentro de su equipo, donde tras las ya conocidas de Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Charles Aránguiz, ahora suman una nueva sensible baja. Este es el caso de Matías Zaldivia, quien según información de Emisora Bullanguera, habría sufrido un desgarro semitendinoso de los isquiotibiales de la pierna izquierda, que lo tendrá cuatro semanas fuera de las canchas.

