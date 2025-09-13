"Se está ganando una guerra de 100 años": Los explosivos dichos del gabinete venezolano tras "ataque" de EE.UU

ee.uu

Por: Paula Osorio

El gobierno de Nicolás Maduro elevó este fin de semana una dura protesta diplomática tras un nuevo episodio en aguas cercanas al país. Según la versión oficial, una nave de guerra de Estados Unidos interceptó a un barco atunero venezolano que realizaba faenas autorizadas, generando lo que Caracas calificó como una “provocación militar” en plena tensión regional.

El canciller Yván Gil informó que el operativo incluyó el ingreso de soldados armados al navío pesquero, acción que habría limitado las comunicaciones de la tripulación con su respectiva base en tierra. Tras este conflicto, señalado como un ataque por parte de Venezuela, la cancillería presentó el hecho como un intento de Washington por instalar un escenario de conflicto en el Caribe.

Desde el Palacio de Miraflores sostienen que este suceso demuestra una estrategia de presión constante contra Venezuela en medio de fuertes tensiones políticas que han marcado las diferentes jornadas.

Contexto militar y tensiones en la zona

Este episodio se produce en medio de un despliegue militar estadounidense en el área. Diversos equipos bélicos —entre ellos aviones de combate y unidades navales— han sido enviados a posiciones estratégicas cercanas al territorio venezolano, en lo que el chavismo interpreta como un paso más en la política de “cerco” contra Maduro.

Washington, por su parte, mantiene acusaciones históricas contra el mandatario, a quien vincula con redes de narcotráfico internacional. Estas imputaciones han sido uno de los fundamentos de la política de sanciones y de la presencia militar en el Caribe.

Respuesta interna y llamado a la resistencia

Frente a este escenario, Diosdado Cabello reforzó el discurso de defensa nacional. En ejercicios militares transmitidos por la televisión estatal, el dirigente llamó a la población a sostener una “resistencia activa” y aseguró que cualquier intento de agresión tendrá una respuesta contundente.

"Saben ellos que, luego de 100 años, los vencedores seremos los bolivarianos. Deben tenerlo muy claro: el que intente agredir a nuestro país se está ganando una guerra de 100 años, y debemos ser implacables en la defensa de la patria", señaló con énfasis el jefe del gabinete venezolano.

Cabe destacar que los entrenamientos realizados este sábado forman parte del “Plan Independencia 200”, iniciativa anunciada recientemente por Nicolás Maduro para fortalecer la soberanía y la seguridad de Venezuela. En esta jornada participaron activamente las Fuerzas Armadas, los Cuerpos Combatientes y la Milicia Nacional Bolivariana, desplegados en 284 puntos estratégicos a lo largo del país.

