¡Una fuerte declaración! Los duros momentos de Daniel Morón en Colo Colo

El pasado fin de semana, Colo Colo enfrentó el partido de ida de la final fase regional ante Magallanes, en un partido donde no podía contar con los jugadores que se encuentran actualmente en La Roja y otras bajas que tiene hasta el momento por lesión, pero aún así, contó con gran parte de su equipo titular de siempre.

Pero pese a esto, los albos tuvieron serios problemas para enfrentar a Magallanes en condición de visitante, tanto así que terminaron cayendo por 3-0 gracias a una espectacular actuación de Joaquín Larrivey, quien anotó los tres goles para el cuadro local, poniendo así en duros aprietos al cacique para el partido de vuelta.

Colo Colo ahora debe dar vuelta la página y dar su máximo esfuerzo si quiere continuar con vida en la Copa Chile, pero ahora comienza a concentrarse en lo que será la vital llave por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate, donde buscará seguir haciendo história y clasificar a las semifinales del torneo.

Uno de los personajes más reconidos en los albos es el de Daniel Morón, quien no sólo dejó un legalo en la institución en su época como portero, sino que además continúa escribiendo su historia apoyando en el área administrativa a través de su cargo de gerente deportivo, el que le ha traído más de algún dolor de cabeza.

Es aquí donde el gerente deportivo de Colo Colo reveló los difíciles momentos que vivió a principio de año, donde incluso debió recibir ayuda profesional. "Yo no me preparé para esto, tuve mucho estrés, quise dejar todo y a principio de año colapsé en la pretemporada, sentí que estaba mal, hablé con la gerencia y me sometí a temas siquiátricos".