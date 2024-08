Daniel Morón saca al baile a Gustavo Quinteros tras clasificación de Colo Colo en Copa Libertadores: “No nos equivocamos”

Colo Colo va por un nuevo desafío en el camino por conseguir su principal objetivo de este año: Copa Libertadores. El Cacique selló su paso a cuartos de final tras conseguir un 3-1 en el marcador global ante Junior de Barranquilla, equipo colombiano que quedó eliminado a manos del cuadro "popular".

Ahora, los dirigidos por Jorge Almirón deberán enfrentar a River Plate. Sin duda un panorama diferente al que vivieron el año pasado. Sobre esto se refirió Daniel Morón, quien salió a a defender sus cuestionadas contrataciones.

El gerente deportivo del club de Macul hizo alusión a Gustavo Quinteros y a la decisión de enviar a préstamo a Cristián Zavala. “Discúlpenme lo que voy a decir, pero me sacaron la chu... por lo de Cristián Zavala, que tuvimos que mandarlo a préstamo también. Sí, es verdad, hay técnicos que gustan de algunos jugadores, otros no. Pero no nos equivocamos con Zavala, la prueba está a la vista”, señaló.

“Entonces hay muchos casos, como el de Alan Saldivia. Y la gente prefiere ver cuando las cosas no andan bien, no salen, o uno se demora en el tema de contrataciones, que no es fácil. A veces los mercados no son fáciles”, indicó el ex jugador albo. Tras esto, destacó las labores realizadas por Blanco y Negro con las contrataciones de este semestre.

“Quiero vivir este presente, agradecerle al presidente y al directorio en general, porque han hecho un esfuerzo enorme para traer los refuerzos que trajimos, y eso le da un salto de calidad al plantel. Así el entrenador tiene más alternativas como para hacer estas cosas como las de ahora”, comentó.