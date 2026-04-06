¡Comienza el desafío! Los duelos internacionales de los clubes chilenos esta semana

Esta semana vuelve la acción de las fases de grupos de las competencias internacionales de nuestra parte del continente, hablamos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Es aquí donde nuestros representantes nacionales ya se preparan para sus grandes desafíos.

Por el lado de la Copa Sudamericana, tenemos tres representantes chilenos, estos son los casos de O'higgins, Palestino y Audax Italiano, quienes intentarán dejar en alto el nombre de nuestro país y superar la fase de grupos.

A su vez, en la Copa Libertadores, tenemos sólo dos representantes nacionales, estos son los casos del actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, junto con el segundo lugar de la temporada pasada, Universidad Católica.

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Este martes y miércoles comenzará la acción en las copas internacionales en nuestra parte del continente, donde nuestros representantes nacionales ya se preparan para afrontar de la mejor manera este desafío y superar la respectiva fase de grupos.

La programación de esta semana

En total son cinco los equipos chilenos que nos representarán esta temporada, dos en Copa Libertadores y tres en Copa Sudamericana. Dejamos a continuación la programación de esta semana para que no te pierdas ningún duelo:

Martes 07 de Abril

O'Higgins vs Millonarios - 20:00 horas - Copa Sudamericana

Universidad Católica vs Boca Juniors - 20:30 horas - Copa Libertadores

Miércoles 08 de Abril

Coquimbo Unido vs Nacional - 18:00 horas - Copa Libertadores

Deportivo Riestra vs Palestino - 18:00 horas - Copa Sudamericana

Audax Italiano vs Olimpia - 20:00 horas - Copa Sudamericana

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