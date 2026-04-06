¡Por TV abierta! Dónde y a qué hora ver el partido de Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

Sudamericano Sub 17 chile vs colombia.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Patricio Yáñez compara a Colo Colo y la U.

¿Quién juega mejor? Patricio Yáñez saca ronchas con “odiosa” comparación entre Colo Colo y U de Chile
Jugadores del Sevilla son encarados por los hinchas.

No lo pasan nada bien: Alexis y Gabriel Suazo son increpados por hinchas del Sevilla tras riesgo de descenso
josue ovalle recordó a colo colo.

Jugador desechado por Colo Colo ahora es figura en México: “Me dijeron que no estaba preparado…”
Fallece leyenda de La Roja a sus 89 años.

Luto en el fútbol chileno: pilar de La Roja en el Mundial de 1962 fallece a sus 89 años
Matías Zaldivia compara a Gago y Meneghini.

Matías Zaldivia destroza a Paqui Meneghini al compararlo con Fernando Gago en U de Chile: “Hoy somos…”
Portazo de Caszely al exjugador de Colo Colo más pedido por los hinchas

"Que no vuelva nunca más": Portazo de Caszely al exjugador de Colo Colo más pedido por los hinchas
Arturo Vidal ni duda que Colo Colo es el gran candidato al título

Arturo Vidal ni duda que Colo Colo es el gran candidato al título: "Más ahora que..."
Inspectora Colegio Calama

Familia de funcionaria herida en colegio de Calama dio nuevos detalles de su estado de salud: ¿Cómo se encuentra?
Histórico club de la Serie A se suma a la carrera por Darío Osorio

Histórico club de Italia se suma a la carrera por Darío Osorio: "Tenía un ojeador"
Christell Rodríguez foto

"Mi amada mama, Eliana": Christell Rodríguez lamentó sensible fallecimiento de ser querido

El Sudamericano Sub 17 continúa con su desarrollo y ahora prepara un partido más que interesante como lo es el Chile vs. Colombia. La Roja quiere cosechar su primer triunfo después de empatar en la primera fecha, pero deberá corregir algunos problemas tácticos si espera sumar los tres puntos en esta ocasión.

Los nacionales no pudieron vencer en el primer partido ante Uruguay, pero alcanzaron el empate al último suspiro. Este empate elevó la moral de los dirigidos por Ariel Leporati y ahora harán todo lo posible por derrotar a su similar de Colombia.

Dónde y a qué hora ver Chile vs. Colombia en Sudamericano Sub 17

El partido está agendado para este martes 7 de abril de 2026 a partir de las 19:0 horas chilenas y, al igual que todos los partidos de nuestra Selección, se podrá ver de manera gratuita y en vivo y en directo por las pantallas de Canal 13 y su plataforma 13GO. Además, también será emitido por la señal DSports+Plus y DGO.

Quizás te pueda interesar: ¿Quién juega mejor? Patricio Yáñez saca ronchas con “odiosa” comparación entre Colo Colo y U de Chile

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de CONMEBOLtorneos (@conmeboltorneos)

Destacar que en su primer partido Chile igualó 1-1 ante Uruguay, mientras que Colombia también empató pero sin goles ante Ecuador. Es por esto mismo que ambos países saltarán al terreno de juego con la obligación y la necesidad de sumar sus primeros tres puntos en este Sudamericano Sub 17.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Recordar que La Roja ya cumplió con su jornada libre en el Grupo A del Sudamericano Sub 17, por lo que después de jugar ante Colombia tendrán que medirse con Paraguay y Ecuador, rivales complejos pero que serán claves para intentar clasificar a la ronda final.

NOTAS DESTACADAS

Patricio Yáñez compara a Colo Colo y la U.

¿Quién juega mejor? Patricio Yáñez saca ronchas con “odiosa” comparación entre Colo Colo y U de Chile
Jugadores del Sevilla son encarados por los hinchas.

No lo pasan nada bien: Alexis y Gabriel Suazo son increpados por hinchas del Sevilla tras riesgo de descenso
josue ovalle recordó a colo colo.

Jugador desechado por Colo Colo ahora es figura en México: “Me dijeron que no estaba preparado…”
Fallece leyenda de La Roja a sus 89 años.

Luto en el fútbol chileno: pilar de La Roja en el Mundial de 1962 fallece a sus 89 años
Matías Zaldivia compara a Gago y Meneghini.

Matías Zaldivia destroza a Paqui Meneghini al compararlo con Fernando Gago en U de Chile: “Hoy somos…”
Portazo de Caszely al exjugador de Colo Colo más pedido por los hinchas

"Que no vuelva nunca más": Portazo de Caszely al exjugador de Colo Colo más pedido por los hinchas
Arturo Vidal ni duda que Colo Colo es el gran candidato al título

Arturo Vidal ni duda que Colo Colo es el gran candidato al título: "Más ahora que..."
Inspectora Colegio Calama

Familia de funcionaria herida en colegio de Calama dio nuevos detalles de su estado de salud: ¿Cómo se encuentra?
Histórico club de la Serie A se suma a la carrera por Darío Osorio

Histórico club de Italia se suma a la carrera por Darío Osorio: "Tenía un ojeador"
Christell Rodríguez foto

"Mi amada mama, Eliana": Christell Rodríguez lamentó sensible fallecimiento de ser querido
Nicolás Castillo tiene sorpresivo nuevo equipo para este 2026

Nicolás Castillo tiene sorpresivo nuevo equipo para este 2026: "Está confirmado"
foto-genérica-Carabineros-1536x1024

Ex carabineros acusados por violación: Las claves para entender el caso, tras nuevo plazo de detención
Fernando Gago confirma la salida de este jugador de la U con tajante decisión

¡Ya es un hecho!: Fernando Gago confirma la salida de este jugador de la U con tajante decisión
NATALIA DUCO EN CONFERENCIA

"No es fácil (…) nunca me había pasado": Ministra Natalia Duco se sinceró por críticas tras defender al rodeo
J. A. Kast en Cambio de Mando auditoria internacional - GETTY IMAGES

¿Promesa de campaña fallida? Gobierno descartó una auditoría externa internacional por "estrechez fiscal"
Caos Mall Plaza Vespucio La Florida

"Volverá a caer plata del cielo": Convocatoria desde cuenta de Instagram desata caos en Mall de Santiago
Pamela Jiles en Congreso Nacional

"Tiene carisma y…": Pamela Jiles aconsejó e instó a Mara Sedini a que "se libere de los tatitas del Gabinete"
HERNAN-MENESES-LEAL-CALAMA-PSIQUIATRICO

Tenía tres horas de clases y sufría bullying: Los nuevos antecedentes de imputado por ataque en colegio de Calama
Congestión en Ruta RM

¿Cuáles son los horarios del "Peaje a Luca"? Autoridades detallan medidas para retorno de Semana Santa
Alcalde-Coihueco

"Déjame quererte un poco": Publican fuertes mensajes de Alcalde denunciado por abuso sexual