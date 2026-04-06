¡Por TV abierta! Dónde y a qué hora ver el partido de Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

El Sudamericano Sub 17 continúa con su desarrollo y ahora prepara un partido más que interesante como lo es el Chile vs. Colombia. La Roja quiere cosechar su primer triunfo después de empatar en la primera fecha, pero deberá corregir algunos problemas tácticos si espera sumar los tres puntos en esta ocasión.

Los nacionales no pudieron vencer en el primer partido ante Uruguay, pero alcanzaron el empate al último suspiro. Este empate elevó la moral de los dirigidos por Ariel Leporati y ahora harán todo lo posible por derrotar a su similar de Colombia.

Dónde y a qué hora ver Chile vs. Colombia en Sudamericano Sub 17

El partido está agendado para este martes 7 de abril de 2026 a partir de las 19:0 horas chilenas y, al igual que todos los partidos de nuestra Selección, se podrá ver de manera gratuita y en vivo y en directo por las pantallas de Canal 13 y su plataforma 13GO. Además, también será emitido por la señal DSports+Plus y DGO.

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Destacar que en su primer partido Chile igualó 1-1 ante Uruguay, mientras que Colombia también empató pero sin goles ante Ecuador. Es por esto mismo que ambos países saltarán al terreno de juego con la obligación y la necesidad de sumar sus primeros tres puntos en este Sudamericano Sub 17.

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Recordar que La Roja ya cumplió con su jornada libre en el Grupo A del Sudamericano Sub 17, por lo que después de jugar ante Colombia tendrán que medirse con Paraguay y Ecuador, rivales complejos pero que serán claves para intentar clasificar a la ronda final.