Panorama complejo: Aníbal Mosa revela el estado de la Supercopa entre Colo Colo y la U

El fútbol chileno atraviesa momentos críticos y esto se ha visto reflejado en los problemas que se han presentado para disputar la Supercopa entre Colo Colo y la U. En ese sentido, ahora fue el propio Aníbal Mosa quien reveló el complejo panorama que se mantiene para programarla.

“Nosotros seguíamos pensando que una definición a ida y vuelta sería viable, una alternativa que entregaba espectáculo y un regalo para los hinchas, También positivo para TNT, pero al parecer la idea no está teniendo el apoyo suficiente“, dijo Mosa después de terminar el último Consejo de Presidentes de la ANFP.

Respecto a la fecha en la que planean disputar la definición del título, el mandamás albo señaló que “se habla de una primera fecha el 14 de septiembre, pero no nos han notificado oficialmente, es una tentativa“.

La Supercopa entre albos y azules aún no puede programarse.

Respecto a la fecha que se especula, el empresario sirio recalcó que “ustedes saben que esto tiene que ver con las delegaciones presidenciales. Puede proponer la ANFP, pero quien dispone finalmente es la autoridad. Sí se habló que el partido sería con ambas hinchadas”.

De esta manera, aún no hay nada definido para disputar la Supercopa entre Colo Colo y la U. Si bien es cierto que se baraja el 14 de septiembre como fecha tentativa, resta poco más de un mes para este día y aún no hay novedades, así que probablemente no se dispute aquel día.

