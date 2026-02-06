¿No había nadie más? Indignación por rival de Colo Colo Femenino en la Noche Alba

Al igual que el fútbol masculino, el fútbol femenino de nuestro país está bastante retrasado si lo comparamos con tras ligas del extranjero, prácticamente son dos o tres los equipos que tienen un plantel competitivo y sacan una enorme diferencia al resto de los equipo. Estos son los casos de Colo Colo, Universidad de Chile y en ocasiones, Universidad Católica.

El año pasado, el equipo de las albas fue la única rama que le entregó alegrías a la institución, ya que volvieron a coronarse como campeonas del Torneo Nacional, sumado a que consiguieron llegar hasta las semifinales de la Copa Libertadores, cayendo lamentablemente en la definición a través de los tiros penales.

Este año, el cuadro femenino de Colo Colo ya está listo para afrontar los desafíos que tienen por delante, donde sus jugadoras también son bastante importante, ya que son parte de la columna vertebral de nuestras representantes nacionales con la selección chilena femenina, quienes actualmente están disputando el sudamericano sub-20 y las clasificatorias adultas.

Tal como se hizo por primera vez en 2020, el plantel femenino de Colo Colo se vuelve a sumar a la Noche Alba con un duelo preliminar para el plantel adulto masculino que se enfrentará a Unión Española el próximo miércoles 11 de febrero desde las 19:00 horas. Cabe señalar que este evento será en beneficio a las personas afectadas por los incendios en el sur del país.

¿No quisieron buscar más?

Pero a pesar de la participación del plantel femenino albo en el evento, se dio una enorme indignación en todos los hinchas una vez que se supo el rival que enfrentaría a las jugadoras. Ya que no será un equipo nacional ni internacional, es más, ni siquiera será un plantel profesional, ya que se enfrentarán a un equipo conformado por influencers.

