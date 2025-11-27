¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero
Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

¿Sigue en Macúl? Aníbal Mosa confirma el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo
¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política

¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política
Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Aseguran que es agresivo y exhibicionista! Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Tenemos Campeón! Portugal se consagra como el monarca del Mundial sub-17

Este fin de semana se comenzaron a jugar los octavos de final del Torneo de Clausura en la Liga Argentina, pero durante la semana se dio una enorme polémica que puso de cabeza al fútbol trasandino, ya que de manera sorpresiva, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), decidió otorgarle el título de campeón de la Liga Profesional a Rosario Central por finalizar primero en la tabla anual.

Si bien esto puede ser viable, ya que en muchos torneos se premia al primer lugar de la tabla, en Argentina fue una enorme polémica ya que este título no estaba contemplado en el reglamento de los torneos del país y fue creado según muchos de manera antojadiza por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Es más, el trofeo fue entregado en las oficinas de la AFA y la gran mayoría del público argentino se enteró de esto a través de los medios de comunicación, ya que este trofeo no estaba previsto y mucho menos fue entregado en cancha como se hacen con todas las copas, encendiendo así una enorme polémica que tiene para rato al otro lado de la cordillera.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

En la previa del duelo de Estudiantes ante Rosario Central por los octavos de final del Torneo de Clausura, la AFA entregó un comunicado señalando que se le debía hacer un pasillo de reconocimiento al nuevo "campeón" en la salida de los vestuarios. Pero para demostrar su descontento con toda esta situación, si bien los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo, al momento de pasar los rivales les dieron la espalda, a modo de protesta por todo lo que está generando toda esta enorme polémica.

Saciones para Estudiantes por espaldazo

Pero la polémica no termina ahí, ya que de manera insólita, la AFA entregó las sanciones a todos los jugadores que participaron del espaldazo a Rosario Central, además de castigar al presidente de Estudiantes. En definitiva, los futbolistas tendrán 2 fechas de castigo, pero que correran desde la próxima temporada y Juan Sebastián Verón, presidente del club, fue suspendido por seis meses en toda actividad relacionada con el fútbol.

También te puede interesar: ¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero

NOTAS DESTACADAS

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero
Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

¿Sigue en Macúl? Aníbal Mosa confirma el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo
¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política

¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política
Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Aseguran que es agresivo y exhibicionista! Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Tenemos Campeón! Portugal se consagra como el monarca del Mundial sub-17
Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social

¡Tras irónica frase del republicano! Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social
Las finales ida y vuelta de Copa Libertadores no volverán.

Conmebol da la razón por la que eliminaron las finales ida y vuelta en Copa Libertadores
Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

Se la juegan: los dos jugadores de Colo Colo que buscan rebajar su sueldo para seguir en 2026
U de Chile quiere competencia para Castellón.

Competencia para Castellón: avisan que U de Chile tiene 90% listo a su nuevo arquero
Chile Femenino vs Perú: dónde y a qué hora ver.

Chile Femenino vs Perú: dónde, cuándo y a qué hora ver a La Roja en las Eliminatorias
Compleja nacionalización de Ben Brereton.

"Miraban a Chile por sobre el hombro": detallan la compleja llegada de Ben Brereton a La Roja
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

Hay plan para su llegada: revelan la reunión secreta de Manuel Pellegrini con La Roja
Polémica por sanción a funcionaria de la Armada que denunció violación

¡La culparon de “provocar” la agresión! Polémica por sanción a funcionaria de la Armada que denunció violación
Caso María Elcira: Fiscalía defiende investigación y descarta participación de terceros

Caso María Elcira: Fiscalía defiende investigación y descarta participación de terceros
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¡Siguen atentos en Macúl! Peñarol le mande un nuevo aviso a Colo Colo por futuro de Brayan Cortés