¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero

Este fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Colo Colo recibía en condición de local a Unión La Calera con el objetivo de meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que el cuadro de la quinta región interior quería despegarse de los puestos de la parte baja de la tabla.

El partido fue controlado casi en su totalidad por los albos, quienes salieron con todo, ya que en el minuto 8', Lucas Cepeda abrió el marcador para el local, luego en el minuto 16', Javier Correa aumentó el marcador y al minuto 25', Víctor Felipe Méndez decretaba la goleada. La Calera descontó al minuto 55', gracias a Ignacio Mesias, pero Salomón Rodríguez cerró el partido con su anotación al minuto 85'.

Con esta importante victoria, sumado a la caída de Cobresal, Colo Colo consiguió meterse en el séptimo lugar de la tabla de posiciones por diferencia de goles y de este modo clasificar hasta el momento a copas internacionales. Ahora deberá cerrar de buena manera los dos partidos que le quedan para mantenerse en esta zona.

Colo Colo ya está pensando en el mercado de fichajes de la próxima temporada, donde al igual que varios equipos del Campeonato Nacional, tienen en la mira a las figuras del actual campeón Coquimbo Unido, donde Matías Palavecino es uno de estos casos que incluso es seguido por todos los equipos grandes del torneo.

Palavecino no seguiría en Chile

Pero el destino de Matías Palavecino podría cambiar radicalmente, ya que en las últimas horas se supo que un equipo grande del Perú tendría en carpeta al jugador pirata y vendrían por él en este mercado de fichajes. En concreto, el cuadro de Universitarios del Perú mira con muy buenos ojos a la figura del puerto de la cuarta región, quien además termina contrato a fin de año y podría sentarse a negociar como jugador libre.

