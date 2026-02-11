¡La sacaron barata! Los castigos para Universidad de Chile tras los destrozos ante Audax Italiano

Por: Gonzalo Zamora

Universidad de Chile tuvo una enorme participación durante el actual mercado de fichajes, donde llegaron diversos jugadores de gran categoría, entre ellos el tan ansiado regreso de Eduardo Vargas al equipo. Es por esto, que los hinchas tenían altas expectativas a lo que podía hacer el plantel dirigido por Francisco Meneghini.

Pero sorpresivamente, el inicio del torneo del romántico viajero no ha sido el esperado, ya que en el debut del Campeonato Nacional ante Audax Italiano sólo consiguieron un empate sin goles, mientras que en la segunda fecha en su visita a Huachipato, cayeron por 2-1 en un duelo que si no fuera por la gran actuación de Gabriel Castellón, quien incluso tapó un penal, el resultado habría sido más abultado.

Por otra parte, Universidad de Chile ya está teniendo grandes problemas de disciplina y seguridad, ya que en el primer encuentro del torneo ante Audax Italiano, varios de sus hinchas hicieron diversos destrozos en el estadio nacional, donde incluso prendieron fuego en algunos sectores, lo que les puede traer grandes consecuencias.

Universidad de Chile ya tiene los ojos puestos en lo que será su próximo desafío ante Palestino de este viernes en condición de visitante desde las 20:30 horas. Pero sumado a esto, se encuentran preocupados por la determinación que tomará la ANFP sobre sus castigos por los destrozos realizados por sus hinchas en debut del Campeonato Nacional.

Pudo ser mucho peor

Finalmente, el día de ayer el Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó su veredicto sobre el caso del romántico viajero y los destrozos ante Audax Italiano, decisión que causó muchas críticas por los suaves castigos. En definitiva, para el duelo ante Deportes Limache sólo tendrán que cerrar la galería sur, mientras que en los siguientes dos duelos de local, podrán habilitar ese sector pero conventa sólo a mujeres, niños hasta los doce años y hombres desde los 65 años en adelante.

