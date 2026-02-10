¡Rival de lujo! La Roja prepara un amistosos de alto impacto ante importante selección

La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante

“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante
Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

¡PAREN TODO! La Roja podría clasificar al Mundial 2030 sin jugar clasificatorias
“Me cierran las puertas”: Acusado por mortal incendio en el Biobío expone su difícil realidad tras la tragedia

“Me cierran las puertas”: Acusado por mortal incendio en el Biobío expone su difícil realidad tras la tragedia

¡Gran debut por partida doble! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios traen grandes noticias de Argentina

¿Cuál es mejor opción? Los nombres que maneja Colo Colo para su nuevo refuerzo
Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

¡Puede ser un día histórico! Hincha del Manchester United podría al fin cortarse el pelo
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡Más problemas! Colo Colo arriesga sanciones por informe arbitral ante Everton
VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine

VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine

Este año se disputa el Mundial 2026 en el norte del continente, donde lamentablemente La Roja no consiguió clasificar. Es más, marcó una de sus peores actuaciones en clasificatorias al terminar último en la tabla de posiciones consiguiendo sólo dos victorias, cinco empates y once derrotas en toda la campaña clasificatoria.

A pesar de esto, la selección chilena no dejará de lado la competencia durante este año, ya que participará de la primera edición de al FIFA Series, un torneo que reunirá a un gran número de selecciones que tampoco lograron un boleto a la cita planetaria para que se mantengan en el ritmo de la temporada.

Se espera que en la participación de este interesante torneo, La Roja pueda continuar con el trabajo del tan ansiado recambio, donde actualmente hay varios jugadores nacionales que están teniendo un papel importante en el extrajero y pueden ser una buena opción para el combinado nacional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Además de la participación de la FIFA Series de este año, La Roja ya comienza a prepararse con algunos amistosos para la temporada. En las pasadas semanas se confirmó que la selección chilena estaría presente en Estados Unidos para ser sparring de dos selecciones que participarán del Mundial de este año.

Un gran desafío

Con respecto a lo anterior, en las últimas horas la selección chilena confirmó que jugará un amistoso de lujo ante España, en un duelo de alto impacto y que será la preparación del cuadro europeo para la cita planetaria. En definitiva el duelo se disputará el próximo 8 de junio en México, específicamente en la ciudad de Puebla.

También te puede interesar: ¡PAREN TODO! La Roja podría clasificar al Mundial 2030 sin jugar clasificatorias

NOTAS DESTACADAS

“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante

“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante
Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

¡PAREN TODO! La Roja podría clasificar al Mundial 2030 sin jugar clasificatorias
“Me cierran las puertas”: Acusado por mortal incendio en el Biobío expone su difícil realidad tras la tragedia

“Me cierran las puertas”: Acusado por mortal incendio en el Biobío expone su difícil realidad tras la tragedia

¡Gran debut por partida doble! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios traen grandes noticias de Argentina

¿Cuál es mejor opción? Los nombres que maneja Colo Colo para su nuevo refuerzo
Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

¡Puede ser un día histórico! Hincha del Manchester United podría al fin cortarse el pelo
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡Más problemas! Colo Colo arriesga sanciones por informe arbitral ante Everton
VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine

VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine
El millonario monto con el que Telefónica dice adiós al mercado chileno: Acciones de Entel y Millicom se hunden tras la venta

El millonario monto con el que Telefónica dice adiós al mercado chileno: Acciones de Entel y Millicom se hunden tras la venta

¿Se irá del club? El fuerte aviso a Alexis Sánchez por su futuro en el Sevilla
parrillas a carbón

Tendencias | Las mejores parrillas a carbón del 2026

VIDEO | ¡MOMENTOS DE TERROR! Jugador brasileño convulsiona en pleno partido
San Valentín

San Valentín 2026: Cómo comprar online de forma segura y evitar estafas de último minuto

VIDEO | ¡Siguen sin saber perder! La Roja Sub- 17 vence a Argentina en duelo que termina en pelea
Lando Norris campeón Fórmula 1.

¡Con miras a la nueva temporada! La conformación de los equipos en la Fórmula 1 para 2026

VIDEO | ¿Habría que buscar reemplazante? Las fuertes críticas por el trabajo de Meneghini en la U

¡Nuevo problema para la U! Juan Martín Lucero arriesga otro castigo por inesperado motivo
Ex DT de Colo Colo fulmina a un posible refuerzo albo en 2026

¡Duro golpe a la billetera! FIFA sanciona a Colo Colo a pagar millonaria deuda