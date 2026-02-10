¡Rival de lujo! La Roja prepara un amistosos de alto impacto ante importante selección

Este año se disputa el Mundial 2026 en el norte del continente, donde lamentablemente La Roja no consiguió clasificar. Es más, marcó una de sus peores actuaciones en clasificatorias al terminar último en la tabla de posiciones consiguiendo sólo dos victorias, cinco empates y once derrotas en toda la campaña clasificatoria.

A pesar de esto, la selección chilena no dejará de lado la competencia durante este año, ya que participará de la primera edición de al FIFA Series, un torneo que reunirá a un gran número de selecciones que tampoco lograron un boleto a la cita planetaria para que se mantengan en el ritmo de la temporada.

Se espera que en la participación de este interesante torneo, La Roja pueda continuar con el trabajo del tan ansiado recambio, donde actualmente hay varios jugadores nacionales que están teniendo un papel importante en el extrajero y pueden ser una buena opción para el combinado nacional.

Además de la participación de la FIFA Series de este año, La Roja ya comienza a prepararse con algunos amistosos para la temporada. En las pasadas semanas se confirmó que la selección chilena estaría presente en Estados Unidos para ser sparring de dos selecciones que participarán del Mundial de este año.

Un gran desafío

Con respecto a lo anterior, en las últimas horas la selección chilena confirmó que jugará un amistoso de lujo ante España, en un duelo de alto impacto y que será la preparación del cuadro europeo para la cita planetaria. En definitiva el duelo se disputará el próximo 8 de junio en México, específicamente en la ciudad de Puebla.

