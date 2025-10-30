Luego de fuerte protesta ¿Qué pasará con local de McDonald's tras muerte de Hilda Leiva?

McDonald's de República en la mira tras muerte de Hilda Leiva

Por: Catalina Martínez

El cierre indefinido del McDonald's de República, en Santiago Centro, fue la consecuencia directa de los incidentes ocurridos el 28 de octubre, cuando manifestantes reaccionaron a la muerte de Hilda Leiva, trabajadora de 22 años de la sucursal.

Recordemos que el 22 de octubre fue el último día que se vio con vida a la trabajadora, mientras cumplía funciones en el local. Un día después, su cuerpo apareció en una propiedad contigua. La primera versión apuntaba a una posible caída desde gran altura.

Después de que se encontrara el cuerpo, el local de McDonald's cerró por cinco días en duelo y volvió a abrir el 28 de octubre. Pero esa misma jornada, un grupo de manifestantes se reunió frente al lugar para pedir justicia por Hilda y aclarar las dudas que rodean su muerte.

Según Radio Bíobío, parte de los manifestantes entró al local de comida rápida durante la protesta y causó destrozos. Afuera, las paredes quedaron cubiertas de rayados con mensajes que se viralizaron rápidamente en TikTok.

El cierre

Tras los incidentes, McDonald’s optó por mantener cerrado el local de forma indefinida. La empresa señaló que está evaluando los daños y posibles medidas de seguridad antes de retomar las operaciones.

Cabe destacar que, desde un inicio, se indicó que no habría intervención de terceros, pero la pareja de Hilda Leiva se opuso a la versión de suicidio, insistiendo en que ella no se habría quitado la vida. Hasta el 30 de octubre, la investigación sigue en curso bajo la supervisión de Carabineros.

JUSTICIA PARA HILDA Frente a la indolencia empresarial se opone la insolencia popular. Con justa rabia fue funado el local de Mc Donalds ubicado en el Barrio República de Santiago. La muerte de la joven trabajadora tiene sus orígenes profundos en las condiciones de explotación y sometimiento capitalista, con sus profundas secuelas en la vida de las personas. La ignoraron y despreciaron como a todxs lxs trabajadorxs. Martes 28 octubre 2025

