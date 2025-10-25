“No fue suicidio”: el contundente testimonio del pololo de Hilda Leiva tras su muerte en McDonald’s

La trágica muerte de Hilda Leiva, trabajadora de 21 años en McDonald’s de calle República, ha generado preocupación y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en la empresa. La joven desapareció durante su turno el 22 de octubre y fue hallada sin vida horas más tarde, en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

Testigos relatan que Hilda fue vista por última vez cerca de las 15:00 horas, cuando las cámaras del local registraron su ascenso por la escalera hacia la azotea. Su mochila y teléfono permanecieron en la oficina, sin explicación aparente. Pese a la desaparición, la actividad del restaurante continuó, y solo algunos compañeros iniciaron la búsqueda de manera espontánea.

El gerente de negocios, Gerardo Paz, fue informado de la situación. Sin embargo, según los testimonios, optó por cerrar el acceso al techo en vez de intensificar la búsqueda de la joven. Carabineros acudió tras el llamado del gerente, pero no se realizaron inspecciones o peritajes exhaustivos, según reportó Está Pasando. Finalmente, a las 7:00 de la mañana siguiente, un compañero encontró el cuerpo de Hilda en un sector cercano al local. Las primeras hipótesis sugieren una caída desde la azotea.

Familia y pareja descartan suicidio

Sus cercanos aseguran que la joven no se quitó la vida. “No fue suicidio. Ella no estaba mal, solo estaba trabajando”, afirmó su pololo, quien además denunció la manipulación de las cámaras.

Los compañeros también acusan a McDonald’s de negligencia y encubrimiento. “Los jefes no merecen serlo”, declaró uno de ellos, mencionando presiones internas para no hablar del caso o alinear sus versiones con la gerencia.

Un trabajador que participó en la búsqueda agregó que la administración no permitió actuar con rapidez. “Revisamos todo el local y no nos dejaron seguir buscando. El gerente no quiere que se sepa nada”, relató. Algunos colegas señalaron que Hilda solía subir a la azotea a fumar, lo que podría apuntar a un accidente, aunque las circunstancias siguen sin estar claras.

Instituciones en silencio ante la tragedia

Hilda estudiaba en el AIEP Bellavista, donde sus compañeros criticaron la falta de respuestas institucionales. “Fingen apoyo frente a todos, pero cuando realmente se necesita, no responden”, expresó un estudiante. Hasta el momento, tanto la institución como McDonald’s no han entregado declaraciones oficiales sobre la tragedia.

El fallecimiento de Hilda Leiva ha dejado un profundo impacto entre quienes la conocieron, y hoy compañeros y cercanos exigen justicia, transparencia y claridad sobre los hechos que rodearon su muerte.