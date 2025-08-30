¡Lo tildaron de “cafiche del Estado”! Pablo Chill-E respondió furia a ola de críticas por dichos sobre Kast y kaiser

Pablo Chill-E

Por: Catalina Martínez

De cara a las elecciones presidenciales, Pablo Chill-E irrumpió con un duro pronunciamiento político en el que apuntó directamente a José Antonio Kast y Johannes Kaiser. El cantante urbano usó sus redes para advertir a colegas “fachos y desclasados” que votarán por los abanderados de la extrema derecha.

"Se acaban los (eventos) municipales, se acaba todo CTM pake sepan!!!! Infórmense bien antes de votar", sentenció el artista. Y no solo eso, a través de X, el artista aseguró que "no soy de izquierda ni de derecha, solo me gustaría que la vida sea más justa para todos" y después tuiteó con el hashtag "#FreeProfeArtes".

Tras su publicación, el intérprete de Gitana salió al paso de las críticas que recibió por advertir sobre un posible término de los eventos municipales y respondió con todo a quienes lo calificaron como “cafiche del Estado”.

La respuesta de Pablo Chill-E

"Me vienen a tratar a mí de chupateta del Estado! A MÍ??? que me he sacado la ctm antes y después de ser cantante para hoy en día ser quien soy y tener a mi familia como corresponde", sentenció de entrada el cantante.

También recalcó que declara y paga los impuestos correspondientes mediante su empresa Shishigang Records, y aprovechó de explicar por qué su Coordinadora Social homónima todavía no se ha transformado en una fundación.

"Para que ningún mamarracho venga a decir que somos ladrones o que dependemos de financiaciones turbias. Díganme la w... que quieran, pero que quiero aprovecharme de la plata de la gente, ESO NUNCA!!", lanzó. "Si quisiera no hago más shows y sigo ganando de mis plataformas digitales, pero es el mismo público el que me lo pide a través de municipalidades y productoras externas", agregó. 

"Todo robo y aprovechamiento de los impuestos y del Estado se lo dejo a los políticos, a los que tanto defienden en estas instancias, porque p... que esos w... sí que son cafiches del Estado, de los dos lados", concluyó su descargo Pablo Chill-E.

