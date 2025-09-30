¡CUIDADO! Los dinosaurios llegaron a Chile: Todo lo que necesitas saber para disfrutar de Jurassic World: The Experience

Jurassic World: The Experience llega con todo Chile

Por: Catalina Martínez

Las sagas Jurassic Park y Jurassic World han dejado una advertencia clara: Jugar a ser dioses con criaturas extinguidas hace millones de años casi siempre termina en catástrofe.

Por suerte, la realidad ofrece formas de sentir la emoción de la isla Nublar sin correr riesgos: aventuras similares a las de las películas, pero sin la amenaza de ser devorado por un dinosaurio suelto

La propuesta es Jurassic World: The Experience, un recorrido familiar que transporta a los visitantes al mundo de la famosa franquicia, donde los verdaderos protagonistas siguen siendo los majestuosos dinosaurios.

Reconocida como la experiencia con dinosaurios más grande del planeta, la exhibición ha atraído a más de 8 millones de personas mientras recorría más de 20 ciudades. Creada por NEON y en colaboración con Universal Live Entertainment, La Oreja y Be Fun, cada detalle busca transportar a los visitantes directamente a los escenarios de las películas.

Al ingresar a Jurassic World, el visitante se adentra en un entorno que recrea un viaje al pasado: paisajes selváticos, áreas ambientadas como en la gran pantalla y criaturas colosales que parecen cobrar vida. Estos dinosaurios, fabricados con avanzados sistemas animatrónicos por los especialistas de Animax Designs, completan la experiencia inmersiva.

Entre las especies reproducidas en tamaño real destacan un majestuoso Braquiosaurio que impacta por su altura, los veloces y ágiles Velociraptors que transmiten pura adrenalina y, por supuesto, el inconfundible Tiranosaurio Rex, figura central e indiscutido soberano del universo jurásico.

¿Cuándo y dónde disfrutar de la experiencia? 

Cabe destacar, que la experiencia inmersiva Jurassic World: The Experience llegará a Santiago el próximo 14 de noviembre, con su estreno en Cenco Florida, ubicado en Av. Vicuña Mackenna Oriente 6100.

Los clientes de Banco Falabella podrán acceder primero a una preventa exclusiva, disponible desde el lunes 6 de octubre a las 12:00 hasta el martes 7 a las 23:59. Una vez finalizado ese período, la venta general comenzará el miércoles 8 de octubre a partir de las 12:00, con tickets disponibles únicamente en Punto Ticket.

