¡Lo echaron al agua! Lo que se sabe de Patricio Góngora, la “mente maestra” tras los bots de ultraderecha

Exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, aparece como la mente mastra tras bots de ultraderecha

Por: Catalina Martínez

Un reciente reportaje emitido por CHV Noticias dejó la grande al revelar el oscuro uso de bots para manchar las campañas de Evelyn Matthei y Jeannette Jara. En medio del caos por la revelación, un nombre salió a la luz como la supuesta “mente maestra” tras los bots: Patricio Góngora, periodista y ahora exdirector de Canal 13

La investigación del citado medio dio cuenta de estructuras coordinadas dedicadas a difundir rumores y desinformación, incluyendo la noticia falsa que atribuía a Matthei un diagnóstico de Alzheimer.

Es más, la exalcaldesa viene condenando la situación desde hace tiempo, calificando la operación digital como una “campaña asquerosa”. A su juicio, se trató de un ataque planificado y ejecutado de manera coordinada desde decenas de cuentas falsas.

Un informe elaborado por Chile Vamos respaldó esta versión: el análisis identificó al menos 70 perfiles involucrados en la ofensiva en línea, una cifra que coincide con lo expuesto en la investigación periodística.

“Neuroc”, el usuario que delató a Góngora

Una abogada logró acceder a estas redes bajo una identidad ficticia y constató que la coordinación estaba en manos de un usuario conocido como “Neuroc”. Según relató, este individuo incluso intentó sumarla a acciones dirigidas contra el gobierno. Al rechazar la propuesta, comenzó a ser blanco de amenazas y de acoso digital.

Más tarde, la abogada consiguió un encuentro cara a cara con el responsable. El hombre se identificó como Ricardo Inaiman Barrios, de 38 años, quien registraba antecedentes por violencia intrafamiliar. Pese a desestimar algunos señalamientos, reconoció estar enfrentando una querella judicial y justificó su conducta bajo el argumento de la “libertad de expresión”.

Además, la infiltrada aseguró que, durante sus conversaciones, Inaiman le confió la supuesta identidad detrás de la popular cuenta “Patito Verde”. Según su testimonio, habría apuntado directamente a Patricio Góngora, quien renunció a la dirección de Canal 13 tras las acusaciones. 

Aunque Góngora descartó tajantemente cualquier vínculo con la cuenta y afirmó no utilizar Twitter, la indagatoria expuso elementos que sembraron dudas. Entre ellos, la coincidencia entre la foto de perfil de “Patito Verde” y una imagen que él mismo había usado en Facebook, además de registros de actividad vinculados a una dirección asociada a una propiedad a su nombre.

Las cuentas anónimas 

El reportaje también identificó a los principales articuladores de esta red de cuentas anónimas. Entre ellos figuran perfiles como @Camilo_anania, @DresTrump, @Kasterizador, @CanaldeMati_ y el ya mencionado Neuroc. De acuerdo con el análisis de Chile Vamos, estas cuentas funcionan como verdaderas “cuentas madres”, encargadas de generar contenido original, instalar narrativas y coordinar las ofensivas digitales.

Si bien no apareció en el estudio realizado por el conglomerado de derecha, otra de las cuentas con fuerte presencia en esta red es Patito Verde, que en X reúne a miles de seguidores. Tal como se mencionó, el nombre de Patricio Góngora surge como quien estaría detrás de este perfil, a quien se refieren como “jefazo” o “patrón” en este bajo mundo.

De acuerdo con el testimonio de la abogada infiltrada, aunque la cuenta Patito Verde concentra sus ataques en el oficialismo, sería justamente la que define las directrices diarias. Según relató, desde allí se distribuyen las minutas con las que operan los distintos bots a lo largo de cada jornada.

¿Quién es Patricio Góngora? 

De acuerdo a lo consignado por Fast Check, Patricio Góngora —egresado de la Universidad Andrés Bello— integra desde 2023 el directorio de Canal 13, donde incluso su fotografía figura en la página oficial del medio. 

Su trayectoria incluye un paso por el primer gobierno de Sebastián Piñera, en el que se desempeñó como jefe de Comunicaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En contraste, poco se sabe de su vida personal, pues sus perfiles en redes sociales habrían sido eliminados.

