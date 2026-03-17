“Nos preocupa que existan feriados irrenunciables”: El llamado de arzobispo Chomalí que desató polémica propuesta de la CPC

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Por: Catalina Martínez

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Durante la jornada de este martes, el arzobispo de Santiago Fernando Chomalí llamó al empresariado a respetar el inminente feriado religioso por Viernes Santo. Lo que no esperaba, es que recibiría una respuesta inmediata desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que desató la polémica al presentar una propuesta para eliminar los feriados irrenunciables.

El llamado de Chomalí

"En el comité permanente acabamos de escribir una declaración. Se me han acercado muchos sindicatos que están muy preocupados porque ya los están presionando mucho para que vayan a trabajar, y me parece, sinceramente, que es una miopía de parte de las grandes empresas impresionante", sentenció el arzobispo en entrevista con 24 Horas

En esa línea, lanzó un cuestionamiento directo: si instituciones como colegios, bancos, servicios públicos y universidades sí acatan la fecha, "¿por qué la empresa no lo va a respetar?".

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"Eso está demostrando lo que mueve a la sociedad, y ese es el gran problema que tenemos en Chile. Lo que mueve a la sociedad es el lucro, la competencia y el consumo. Esa es una pésima señal, porque si eso le hubiese hecho bien al país, no tendríamos lo que tenemos en este momento. La gente se siente sola", expresó.

En el cierre de su intervención, hizo un llamado directo a las grandes tiendas: pidió que bajen sus cortinas durante Viernes Santo y actúen con consideración hacia sus trabajadores. "Además, hay que ser honestos, seamos sinceros: quienes van a trabajar son los más pobres. Para los demás es un fin de semana largo y ahí también se produce una injusticia", cerró Chomalí. 

Así respondió la CPC 

Más tarde, de acuerdo con lo informado por ADN Radio, Susana Jiménez, presidenta de la CPC, respondió a las declaraciones del cardenal. “A nosotros nos preocupa que existan feriados irrenunciables, ya sea porque son feriados o porque coinciden con períodos electorales”, afirmó. 

Según el citado medio, el argumento de Jiménez apuntó a que “genera una merma muy importante, no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores y genera incentivos para que finalmente la preferencia de consumo se canalice a través de la informalidad”.

Bajo ese argumento, la líder de la CPC puso el acento en la “libertad de emprendimiento”, defendiendo que las empresas puedan decidir a voluntad. Incluso advirtió que —a su juicio— esa flexibilidad se ajusta a lo que los propios trabajadores requieren en diversos casos.

“Son días de mayores ventas y eso también redunda en sus propias remuneraciones. Y, por lo tanto, nosotros abogamos por que se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados”, concluyó Jiménez.

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