¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B

Por: Gonzalo Zamora

La semana pasada llegó a su fin la fase regular de la Primera B, donde en una infartante definición, Universidad de Concepción venció por 3-0 a Deportes Copiapó, coronándose campeón de la categoría y obteniendo el tan anhelado cupo a la división de honor de nuestro fútbol, marcando así su regreso luego de 5 años.

Otro de los aspectos que se definieron este fin de semana fue el equipo que lamentablemente continúa cayendo en el fútbol chileno, este fue el caso de Santiago Morning, quienes a pesar de vencer por 3-0 a San Luis de Quillota, ya estaban sentenciados a la segunda división profesional de nuestro fútbol, debido a los descuentos de puntos a través del tribunal de disciplina de la ANFP.

Finalmente, el último de los arcos que se definieron en esta última fecha de la Primera B, fue la Liguilla del Ascenso, donde los equipos clasificados disputarán el segundo cupo para volver a la división de honor de nuestro fútbol. Actualmente los equipos clasificados son Cobreloa, Deportes Copiapó, San Marcos de Arica, Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, Rangers y Santiago Wanderers.

Si bien aún falta definir al segundo equipo que volverá la próxima temporada a la división de honor de nuestro fútbol, la liguilla del ascenso de debió retrasar debido a la apelación de Santiago Morning por los puntos perdidos tras la inclusión de Esteban Paredes en la banca del equipo, lo que afectaba directamente la conformación de los cruces de la liguilla.

Todo listo para la liguilla

Finalmente, la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, resolvió reponer los puntos perdidos a Santiago Morning, por lo que las posiciones finales de la Primera B cambiaron. Con esto, Deportes Copiapó quedó segundo y espera en la semifinales de la liguilla del ascenso, mientras que en cuartos los cruces serán Cobreloa vs Santiago Wanderers; Deportes Antofagasta vs Deportes Concepción; San Marcos de Arica vs Rangers.

