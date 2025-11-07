¡Con la soga al cuello! Equipo nacional podría caer a la Primera B por minutos sub-21

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana llegó a su fin la fase regular de la Primera B, donde en una infartante definición, Universidad de Concepción venció por 3-0 a Deportes Copiapó, coronándose campeón de la categoría y obteniendo el tan anhelado cupo a la división de honor de nuestro fútbol, marcando así su regreso luego de 5 años.

Otro de los aspectos que se definieron este fin de semana fue el equipo que lamentablemente continúa cayendo en el fútbol chileno, este fue el caso de Santiago Morning, quienes a pesar de vencer por 3-0 a San Luis de Quillota, ya estaban sentenciados a la segunda división profesional de nuestro fútbol, debido a los descuentos de puntos a través del tribunal de disciplina de la ANFP.

Finalmente, el último de los arcos que se definieron en esta última fecha de la Primera B, fue la Liguilla del Ascenso, donde los equipos clasificados disputarán el segundo cupo para volver a la división de honor de nuestro fútbol. Actualmente los equipos clasificados son Cobreloa, Deportes Copiapó, San Marcos de Arica, Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, Rangers y Santiago Wanderers.

Si bien en el Campeonato Nacional ya se tiene al campeón, aún se están disputando los puestos a copas internacionales, junto a los equipos que perderían la categoría en la zona del descenso. Pero además de poder caer en la cancha, hay un equipo nacional que podría llegar a la Primera B por no cumplir la norma de los minutos sub-21.

Deben sumar minutos ya

Este es el caso de Deportes Limache, quienes apenas han sumado 1.548 minutos sub-21, por lo que en la últimas cuatro fechas, necesitan un promedio de 85 minutos por partido con un juvenil en cancha. En caso de no cumplir con esta norma, el cuadro tomatero sería sancionado con una multa de 500 UF más la resta de tres puntos, lo que los complicaría en gran medida con el descenso.

