¡Más que contra Colo Colo!: El millonario bono que promete Limache a su plantel si derrota a la U

Deportes Limache goza de un gran presente en la Liga de Primera 2026, y mientras el cuadro "cervecero" se prepara para enfrentar a una cabizbaja Universidad de Chile de 'Paqui' Meneghini, salió a la luz el millonario bono que la dirigencia prometió a sus jugadores si derrotan a los azules este fin de semana.

Efectivamente, luego de disputarse las primeras tres fechas del campeonato, el "Tomate Mecánico" se posiciona como líder absoluto del certamen con un total de 7 puntos gracias a dos triunfos y un empate, números que aparentemente abrieron el apetito del equipo de cara al próximo compromiso.

Resulta que los altos mandos de Limache quieren repetir lo de la primera jornada donde vencieron con un categórico 3-1 a Colo Colo y hacer lo propio contra la U, y al igual que frente a los albos, se le prometió a los jugadores un importante premio económico, el cual incluso sería mayor en esta ocasión.

Según indicó La Tercera, en caso de conseguir la victoria ante el Romántico Viajero, la dirigencia limachina le otorgará a su plantilla un bono de 10 millones de pesos, monto que supera por bastante los 7 millones que los futbolistas se embolsaron cuando vencieron al Cacique en el arranque de la temporada 2026.

¿Cuándo juega la U contra Deportes Limache?

Cabe mencionar que el encuentro entre Universidad de Chile y Deportes Limache está programado para este domingo 22 de febrero desde las 20:30 horas, donde los azules intentarán aprovechar su localía en el Estadio Nacional para conseguir su primera victoria de la campaña, y de paso frenar al sorpresivo líder de la competencia.

