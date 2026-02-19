"¡Puros viejos como Vidal!" Las fuertes declaraciones de Reinaldo Sánchez por fichajes

Por: Gonzalo Zamora

El actual mercado de fichajes de nuestro fútbol nacional termina el día de hoy, donde se han dado algunas últimas sorpresas en algunos equipos, pero los casos de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica ya estaban cerrados hace ya un rato.

Hubo algunos equipos que se reforzaron casi por completo, como lo fue el caso de Deportes Limache y otros que gastaron una buena cantidad de dinero y aún no ven muchos resultados como está pasando con Universidad de Chile.

Por otro lado, Colo Colo si bien tuvo un mal inicio en el Campeonato Nacional y un lento mercado de fichajes, se ha podido recuperar encadenando dos victorias seguidas en sus últimos dos encuentros ante Everton y Unión La Calera, ambos en condición de local.

Con el mercado de fichajes llegando a su fin, uno de los últimos en sorprender fue el caso de Everton de Viña del Mar, quienes presentaron a Óscar Opazo, quien encendió una gran polémica, ya que salió de la cantera de Santiago Wanderers, máximo rival del cuadro ruletero y quienes no quisieron recibirlo de vuelta esta temporada tras su salida de Colo Colo.

Unas declaraciones bastante picantes

Uno que siguió encendiendo la polémica con este caso fue el presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, quien no tuvo buenos términos para referirse a Óscar Opazo y también Arturo Vidal. "¿Para qué queremos viejos nosotros? Me da igual, yo voy a jugar con los jóvenes, ya tienen puros viejos en el fútbol chileno, como el Vidal y todas esas cagás que ya no sirven para para nada".

