Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial

Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Por: Fabián Marambio

La Liga de Primera ya comenzó con su temporada 2026 y lo hizo con muchas críticas por las problemáticas presentadas. Incidentes, estadios vacíos y partidos poco atractivos motivaron los comentarios negativos, aspectos a los que se sumaría la primera suspensión de la temporada.

Esta jornada 2 albergaba el partido Entre Huachipato vs U de Chile, equipos que tenían todo programado para enfrentarse en el Estadio CAP de Talcahuano. Sin embargo, debido a los críticos incendios en la zona, el compromiso no fue aprobado por la Delegación Presidencial de la octava región.

La Liga de Primera tiene su primera suspensión

Según informó La Radio, un informe de Conaf fue fundamental para que las autoridades tomaran la decisión de cancelar el duelo valido por la segunda fecha del torneo. A pesar de la solicitud de Carabineros para disputar el duelo solo con hinchas locales, de igual forma la Delegación Presidencial optó por dar de baja el compromiso.

La decisión sumó muchas críticas por parte de los hinchas, quienes han criticado las labores de la Delegación Presidencial por no ser capaz de administrar el duelo y optar por "lo sencillo". Sin embargo, cabe mencionar que la Región del Bio Bio estuvo en Estado de Catástrofe por los desastrosos incendios que afectaron en la zona.

Así las cosas, el partido entre Huachipato vs Universidad de Chile fue suspendido y no se disputará este fin de semana, dándole un fuerte portazo a la ANFP y su agenda. De momento ambos clubes tendrán que esperar para aguardar por una reprogramación en otra fecha lejana para disputar el compromiso, al menos cuando la Delegación Presidencial lo permita.

