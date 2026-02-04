Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?

Gustavo Álvarez aún se encuentra sin club después de su polémica salida de Universidad de Chile y, por el pésimo momento que atraviesa Colo Colo, inevitablemente su nombre ha aparecido en la órbita. Los rumores cada vez toman más fuerza y fue el propio entrenador quien salió al paso para aclarar todas las vinculaciones con los albos.

Todo se dio en las pantallas de TyC Sports, donde el entrenador habló de todo. "Si hacemos de todo rumor una posibilidad, es una locura. Me ha sonado el teléfono este mes, pero yo espero el proyecto que coincida con el momento de mi carrera. Colo Colo no me llamó", comenzó señalando.

Gustavo Álvarez descarta un arribo a Colo Colo

Respecto a una posible llagada al banco del Cacique, el DT respondió que "tengo un gran respeto y cariño por la gente de la U. de Chile, me identifico muchísimo con el club, su gente y sus hinchas, así que es una decisión muy difícil, diría imposible".

Gustavo Álvarez se refiere a rumores que lo vinculan al Cacique.

Siguiendo en esa misma línea, el también exDT de Huachipato agregó que "es difícil (dirigir en Macul), es algo impensado. Yo sentí que la gente de la U primero me aceptó, luego me respetó y me sentí querido. Las circunstancias de mi salida fueron otras, nada que ver con la gente o jugadores, así que yo guardó respeto y cariño por la U".

Con este escenario, los albos tienen un candidato menos ante el eventual despido de Fernando Ortiz. Destacar que el "Tano" no lo está pasando bien en Macul y, en caso de sumar nuevos malos resultados, su salida del Estadio Monumental será inevitable, aunque al parecer no podrá ser reemplazado por Álvarez.