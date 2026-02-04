Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?

Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero
U de Chile ya sabe la fecha de su castigo.

¿Habrá castigo fuerte? U de Chila ya tiene fecha para conocer las inminentes sanciones por culpa de sus hinchas

¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo
El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!

El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!
Colo Colo tiene listo al bombazo del mercado.

¡Ya estaría listo! Colo Colo a detalles de sumar a su nuevo refuerzo
José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

“Buscan el poder mal entendido”: José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

¡Ya tendrían la fórmula! La propuesta de Conmebol para sumar a México y EEUU a Libertadores

Gustavo Álvarez aún se encuentra sin club después de su polémica salida de Universidad de Chile y, por el pésimo momento que atraviesa Colo Colo, inevitablemente su nombre ha aparecido en la órbita. Los rumores cada vez toman más fuerza y fue el propio entrenador quien salió al paso para aclarar todas las vinculaciones con los albos.

Todo se dio en las pantallas de TyC Sports, donde el entrenador habló de todo. "Si hacemos de todo rumor una posibilidad, es una locura. Me ha sonado el teléfono este mes, pero yo espero el proyecto que coincida con el momento de mi carrera. Colo Colo no me llamó", comenzó señalando.

Gustavo Álvarez descarta un arribo a Colo Colo

Respecto a una posible llagada al banco del Cacique, el DT respondió que "tengo un gran respeto y cariño por la gente de la U. de Chile, me identifico muchísimo con el club, su gente y sus hinchas, así que es una decisión muy difícil, diría imposible".

Quizás te pueda interesar: Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero

Así se gestó la salida de Gustavo Álvarez.
Gustavo Álvarez se refiere a rumores que lo vinculan al Cacique.

Siguiendo en esa misma línea, el también exDT de Huachipato agregó que "es difícil (dirigir en Macul), es algo impensado. Yo sentí que la gente de la U primero me aceptó, luego me respetó y me sentí querido. Las circunstancias de mi salida fueron otras, nada que ver con la gente o jugadores, así que yo guardó respeto y cariño por la U".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Con este escenario, los albos tienen un candidato menos ante el eventual despido de Fernando Ortiz. Destacar que el "Tano" no lo está pasando bien en Macul y, en caso de sumar nuevos malos resultados, su salida del Estadio Monumental será inevitable, aunque al parecer no podrá ser reemplazado por Álvarez.

NOTAS DESTACADAS

Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero
U de Chile ya sabe la fecha de su castigo.

¿Habrá castigo fuerte? U de Chila ya tiene fecha para conocer las inminentes sanciones por culpa de sus hinchas

¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo
El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!

El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!
Colo Colo tiene listo al bombazo del mercado.

¡Ya estaría listo! Colo Colo a detalles de sumar a su nuevo refuerzo
José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

“Buscan el poder mal entendido”: José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

¡Ya tendrían la fórmula! La propuesta de Conmebol para sumar a México y EEUU a Libertadores
El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

VIDEO | ¡NADA ES IMPOSIBLE! El aliento de Nicolás Massú en la previa de Copa Davis

¡No se aceptan más errores! Revelan la fecha en que podrían despedir a Ortiz de Colo Colo
El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!

El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!
U de Chile lucha por renovar a su figura.

Tensión en el CDA: importante jugador de U de Chile pone en aprietos a la dirigencia: ¿Se marcha gratis del club?
Colo Colo suma nuevo drama por culpa del Sifup.

¿Tendrá consecuencias? Sifup carga contra Colo Colo por polémica situación con jugadores del plantel
Desde Boca Juniors aclaran interés en figura de Colo Colo.

¿Van a la carga o lo descartan? Desde Boca Juniors aclaran el interés en esta figura de Colo Colo