¡Liderando la liga española! Barcelona se anota nuevo triunfo e hizo importante anuncio

Alto triunfo se anotó el Barcelona durante el enfrentamiento de este sábado contra el Mallorca. Es que el equipo de Hansi Flick llegó hasta el Camp Nou con la gran misión de liderar las tablas. Y tras intensos minutos, finalmente el encuentro concluyó de manera favorable para ellos, y hasta con anotaciones por parte de la estrella del momento Lamine Yamal.

Dejando poco espacio al error, el grupo, cuya única tarea era mantener su alto puesto en las posiciones, salió triunfante de la cita ganando 3 a 0, en tanto que Mallorca, bajo el mandato de Jagoba Arrasate, tenía la complicada labor de aumentar sus puntos, lo que finalmente no se concretó. Así, el encuentro terminó con la hinchada del Barça celebrando.

Cabe señalar que con este triunfo marcado por los goles de Robert Lewandowski que se llevó todos los aplausos en los primeros minutos con su anotación. Al jugador le siguió Lamine Yamal que sigue demostrando su talento en la cancha. Mientras tanto y al minuto 83', Marc Bernal zanjó el triunfo definitivo del Barcelona que sigue liderando la tabla, y además se anota una ventaja de 4 puntos por sobre el Real Madrid.

El anuncio del Barcelona previo al partido contra Mallorca

Y previo a este enfrentamiento, el Barcelona ya había hecho un anuncio que irrumpía en la prensa del fútbol. Es que en un comunicado contaron que el equipo "ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea".

De esta manera siguen las bajas en un proyecto que ha sido ampliamente cuestionado, y que en apenas unos años ha perdido a grandes equipos de fútbol. De hecho, con el reciente anuncio del Barcelona, la Superliga europea se queda tan solo con el Real Madrid como uno de los grandes clubes asociados a esta comentada iniciativa.