Brasil, MLS y hasta de Europa: revelan las cinco ofertas que en U de Chile rechazaron por Lucas Assadi

La temporada 2025 fue la consolidación de Lucas Assadi en la U de Chile. El futbolista de 22 años siempre demostró condiciones, pero el año pasado explotó definitivamente para convertirse en la gran figura del club. Es más, clubes del extranjero pusieron sus ojos en él para quedarse con sus servicios, aunque desde el club rechazaron todos los ofrecimientos.

Es más, según informaron desde Radio ADN, exactamente fueron cinco las ofertas que los azules descartar por su gran figura. El Toronto FC de la MLS ofreció 2 millones de dólares por el '10', misma cantidad de dinero que ofertó el Malmo de Suecia y que no convenció a la dirigencia.

U de Chile rechazó cinco ofertas por Lucas Assadi

Otro equipo que ofertó por Assadi fue el Atlético Mineiro, desde donde enviaron 2.5 millones de la divisa norteamericana pero, como fue de público conocimiento, las negociaciones no llegaron a buen puerto. 200 mil dólares más fueron los que ofertó el Maccabi Haifa de Israel, monto que también fue insuficiente para Azul Azul.

En la U rechazaron varias ofertas por su '10'.

Finalmente, el quinto equipo que buscó formalmente al canterano de Universidad de Chile fue el Metalist de Ucrania, club que subió la puntería para enviar la oferta más alta. Si bien es cierto que no se reveló el monto, de todas maneras la dirigencia azul no se sentó ni a negociar debido a que no cumplía con las pretensiones.

Cabe destacar que en U de Chile esperan recibir al menos 5 millones de dólares por su gran estrella, a quien deberán renovar pronto si no quieren perder gratis. Y es que el contrato de Assadi con la U finaliza en diciembre de este 2026 y podría negociar como jugador libre a mitad de temporada, aunque esto cambiaría si la dirigencia extiende su vínculo.