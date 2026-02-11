¡Terremoto en el fútbol! Líder del Campeonato Nacional podría perder sus puntos por secretaría

Por: Gonzalo Zamora

Después de una larga espera, el Campeonato Nacional finalmente ya está en marcha, donde la lucha por ser el nuevo monarca del fútbol chileno ya comenzó. El actual campeón, Coquimbo Unido, no tuvo un muy buen inicio, ya que cayó por la cuenta mínima ante Universidad de Concepción, pero se recuperó en la segunda fecha venciendo a Palestino.

Por otro lado, los tres grandes han tenido distintos comienzos, Colo Colo por su parte suma una derrota ante Deportes Limache y una victoria ante Everton. Universidad Católica tiene un empate ante Deportes La Serena y una victoria sobre Deportes Concepción. Mientras que Universidad de Chile mantiene un empate ante Audax Italiano y una derrota ante Huachipato.

Actualmente, el Campeonato Nacional cuenta con dos líderes exclusivos, que son los únicos que han ganado sus dos primeros partidos, estos son los casos de Unión La Calera, quienes superaron a Everton y Cobresal; y también O'Higgins, quienes hicieron lo propio al superar a Deportes Concepción y Deportes La Serena.

Si bien el Campeonato Nacional cuenta con dos líderes como lo son Unión La Calera y O'Higgins con seis puntos, el cuadro cementero se ubica en la primera posición debido a su diferencia de goles a favor. Ambos equipos han mostrado un buen inicio de campeonato, dejando buenas sensaciones en su juego, a la espera de que esto se pueda mantener con el paso de las fechas.

Podrían caer del primer al último lugar

Pero ahora Unión La Calera estaría con un enorme problema entre manos, ya que se arriesgan a perder todos los puntos ganados por un problema con las reglas del torneo. Según una denuncia puesta por Everton a la ANFP, aseguran que Calera tuvo a seis extranjeros en cancha, algo que va contra las normas y significaría perder el encuentro por 3-0.

El extranjero que podría ser chileno

Quien es apuntado como el sexto extranjero es el caso de Axel Encinas, quien ya no se mantiene inscrito en las divisiones inferiores de La Calera, por lo que debería ser contado como extranjero. Pero el cuadro cementero alega que el jugador no cuenta como extranjero, ya que pasó dos años en las divisiones inferiores del club, por lo que según el reglamento, ya puede ser tomado como chileno.

