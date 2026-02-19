¿Y si se concretaba? Revelan el desesperado llamado de Colo Colo a su principal objetivo del mercado

El mercado de fichajes de Colo Colo no fue el que los hinchas esperaban y Fernando Ortiz tendrá que responder con un plantel bastante corto, al menos, durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, a pesar de la demora para negociar y las constantes reuniones de directorio, Blanco y Negro intentó hasta el último momento sellar la llegada de nuevos fichajes.

Es más, los albos agotaron todos los esfuerzos para traer a un nuevo delantero y solventar de mejor manera la sensible baja de Lucas Cepeda. En ese sentido, Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, reveló en conferencia de prensa que recibieron un llamado directamente desde el Estadio Monumental por Bruno Barticciotto.

Colo Colo buscó a a Barticciotto como llamado de emergencia

"Ayer habló Colo Colo por Bruno Barticciotto", señaló el mandamás del equipo cordobés, aunque nuevamente le volvió a cerrar la puerta de salida. El delantero nacional se lesionó en Argentina, se recuperó y se lesionó nuevamente cuando volvió a las canchas, aunque ni eso bastó para cerrar un traspaso a los albos.

Los albos recibieron un nuevo portazo por Bruno Barticciotto.

El hijo de Marcelo Pablo Barticciotto es el gran anhelo del Cacique desde hace varios mercados, pero nunca han logrado concretar su regreso al fútbol chileno. Recordar que el hijo del ídolo albo se formó en las inferiores de Universidad Católica, aunque su explosión en el profesionalismo la tuvo defendiendo los colores de Palestino.

De esta manera, el Cacique se tuvo que resignar con el plantel actual después de un nuevo intento fallido por contratar a Bruno Barticciotto. Lo cierto es que los albos terminaron muy mermados después de perder a importantes figuras y no reemplazarlas con nombres que, al menos en el papel, estén a la altura.