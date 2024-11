"Me daría vergüenza ganar un partido por secretaría": En Colo Colo destrozan la denuncia de U de Chile

A una fecha del termino el Campeonato Nacional, la polémica sigue en torno a la denuncia realizada por Universidad de Chile contra Colo Colo, que podría provocar la resta de puntos para el Cacique por las supuestas instrucciones que habría dado Jorge Almirón durante el partido con Huachipato, pese a que el técnico se encontraba suspendido.

Tras el duelo frente a Deportes Iquique la jornada del domingo, el DT de los albos alzó la voz sobre la acusaciones que pesa en su contra: "Es indignante. Me siento muy mal, que los jugadores sientan que corren el riesgo de perder el campeonato por el escritorio. No lo puedo creer, a mi me duele porque amo mucho el fútbol en mi vida y el equipo hizo todos los méritos para pelear el campeonato", expresó en dialogo con TNT Sports.

Tras esto, Almirón señaló que "todo el respeto al rival. La U es un equipo muy grande, siempre va ser grande, igual que Colo Colo, todo el respeto para ellos, pero me imagino que a la gente le dará vergüenza que te representen así", para luego asegurar que "dentro de la cancha, si nos toca perder, te doy la mano y te felicito, pero así la verdad que me siento indignado. Me da mucha bronca porque el fútbol es otra cosa para mí. Entonces, que el equipo lo gane dentro de la cancha, que dispute, doblegarle y ganarle bien en la cancha; para mí, eso es el fútbol. No puede pasar más".

Otras de las figuras que se refirió a la denuncia fue Maximiliano Falcón, quien comentó que "a mí me da risa. La verdad, los campeonatos se ganan en los partidos. Por ahí se dice que las reglas están para cumplirlas, pero por lo que sé no hay ninguna prueba de nada. No estoy muy enterado".

"A mí me daría vergüenza ganar un partido por secretaría. Prefiero jugar el partido y ganar y más siendo un partido grande. Aspiramos a ir al norte, jugar de la misma manera y quedarnos con los tres puntos", cerró el jugador albo.

