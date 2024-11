Filtran video de Arturo Vidal increpando a carabineros en control de identidad: "Sácalo para atrás"

Un nuevo escándalo remece a Colo Colo, esta vez por una denuncia realizada en contra de Arturo Vidal, quien la noche del domingo se encontraba en un bar de Vitacura junto a otros jugadores del Cacique celebrado el cumpleaños de sus compañeros Lucas Cepeda y Vicente Pizarro. Hasta allí llegó una joven, quien más tarde presentaría con su hermana una denuncia por agresión sexual.

Carabineros llegó al local Mia Bar, tras hecha la denuncia, instancia en la que realizaron un control de identidad a los jugadores del club. Un video difundido en redes sociales muestra una parte en que personal policial solicita la identificación de las personas presentes, lo que generó un tenso momento al ser cuestionados por el King.

En las imágenes de la cámara policial se ve que el grupo pone resistencia al control de identidad, de hecho uno de los presentes, a quien los hinchas identificaron como el jugador Leonardo Gil, le dice a carabineros que "en una propiedad privada usted no puede pedir, en la vía pública puede, en una privada no, no puede pedir". En medio de esto, "Colorado" Gil casi se cae lo que provocó que cayeran varias botellas de vidrio.

Tras esto, se escucha a Arturo Vidal diciendo: "Una cosita, ¿por qué ustedes están pidiendo la identidad dentro de una casa?". Más tarde, el jugador de Colo Colo expresa: "Defiende al Colo (Leo Gil), ¿cómo le van a pedir una identidad adentro de una casa? ¡Están filmando! Ellos no pueden pedir una identidad adentro de una casa. (...) ¡Suéltame!... Oye, ¿por qué le están pidiendo la identidad a alguien que está dentro de una casa? ¡Pero escuchen, pero déjame tranquilo! ¡Estos hueones no pueden pedir esa hueá porque esta hueá es privá! Estoy dentro de una casa, ¿por qué están pidiendo la identidad?", según muestra un video extenso difundido por La Tercera.

Ante esto, uno de los funcionarios le dice a Vidal: "Don Arturo, yo no he sido falta de respeto con usted en ningún momento ni con ninguno de los chiquillos (...) Si usted me sigue faltando el respeto, voy a anunciar lo que está pasando por radio y esto va a cambiar completamente".