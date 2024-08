Tras ofrecer millonaria ayuda: Farkas sorprende con visita a madre con hijo electrodependiente 

Durante la jornada de ayer el empresario minero Leonardo Farkas sorprendió en redes sociales ofreciéndole una millonaria ayuda a una madre con un hijo electrodependiente. En concreto, la mujer había aparecido en el matinal de CHV contando los momentos de angustia que atravesaba tras días sin suministro eléctrico y para su sorpresa el empresario llegó hasta su domicilio.

“Deberían tener, una evaluación de catastro de cuantas personas hay en cada sector. Que les cuesta a ellos solicitar un generador disponible para evitar esta situación, porque la angustia que nosotros como papás vivimos es horrible” señaló la mujer en el programa. Fue esto lo que llegó a manos del empresario, quien compartió el momento y escribió: “Díganle dónde le deposito 2 millones para aportar a la solución”.

La visita de Farkas a madre de hijo electrodependiente

Farkas aprovechó que está de paso en Chile y se dirigió hasta la comuna de Pudahuel, lugar donde vive la mujer y parte del momento quedó grabado en un video que compartió Agencia Uno. En el registro la mamá del menor se refirió a su aparición en TV. “A mí me dio rabia que saliera el gerente de Enel a pedir disculpas ¿Y qué pasa si mi hijo se hubiera muerto? a mí eso no me sirve” dijo.

Además, se le vio al magnate escuchando atentamente las palabras de la madre. “Leonardo, los recursos de Chile, adivine quién se los lleva para la casa. Aunque se nacionalizó el cobre, actualmente está en manos extranjeras. Nada es de los chilenos, ni siquiera el mar. Se intentó cambiar eso, con una nueva Constitución, pero de nuevo votaron por lo peor” comentó un usuario en la red social mientras otros lo felicitaron por su acción solidaria.

“Se agradece el buen corazón de don Leonardo, ojalá si quiere uno de los políticos Chilenos sean como él pero es como buscar una aguja en un pajar”; “Un particular haciendo la pega al gobierno nefasto que hay....!!!!”; “Este hombre es tan generoso”; “Y los políticos todos forrados en plata y ninguno ayuda” se leyó en el video del encuentro.

