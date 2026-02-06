¡Le tienen mucha fe! DT del Elche llena de elogios a Lucas Cepeda

Por: Gonzalo Zamora

Esta temporada Colo Colo dejó partir a varias figuras durante el actual mercado de fichajes, uno de estos fue el caso de Lucas Cepeda, quien finalmente dio el tan ansiado salto al extranjero y llegó hasta España, específicamente el Elche, donde desde su llegada quedaron encantados con el delantero y le depositaron toda su confianza.

Tras apenas haber entrenador algunos días junto a su nuevo equipo, el delantero nacional saltó al terreno de juego nada más y nada menos ante el FC Barcelona, donde si bien su equipo cayó por 3-1, Cepeda se vio bastante movedizo en el terreno de juego, donde incluso se generó una buena oportunidad de gol que no le quedó para su pierna más habil.

El próximo desafío del Elche será el día de mañana en condición de vistante ante la Real Sociedad, encuentro que se disputará desde las 17:00 horas en el horario de nuestro país y que podría tener a Lucas Cepeda como titular, algo que le serviría mucho al jugador para su confianza y comenzar a mostrar sus habilidades en el equipo.

Tras su llegada al Elche de España, Lucas Cepeda encantó de inmediato a su entrenador y a los fanáticos, donde durante su debut ante el FC Barcelona pudo generarse buenas ocasiones de gol. Por ahora el delantero nacional sigue trabajando y se espera que el día de mañana pueda ser titular ante la Real Sociedad.

El delantero nacional está causando furor en el Elche, donde los elogios no paran de llegar, sobre todo de parte de Eder Sarabia, director técnico del equipo. "Estamos muy contentos porque es un jugador que en esos últimos metros nos da muchas cosas, aparte de poder jugar en varias posiciones. Era lo que necesitábamos, sobre todo para pasar este momento más complicado de lesiones y tratar de estar todos disponibles".

