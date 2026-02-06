¡Una muy mala noticia! Dan a conocer la gravedad de la lesión de Esteban Pavez

Por: Gonzalo Zamora

Este año el mercado de fichajes estuvo bastante movido en Colo Colo, donde varias de las figuras del equipo abandonaron el estadio monumental para dar el tan ansiado salto al extranjero. Los jugadores que salieron fueron los casos de Lucas Cepeda al Elche en España, Vicente Pizarro a Rosario Central en Argentina y Esteban Pavez a Alianza Lima en Perú.

Cabe señalar que Pavez salió del estadio monumental siendo el capitán del equipo, pero en el último tiempo no venía sumando minutos en el equipo y fue el mismo jugador quien señaló que con Fernando Ortiz en la banca del equipo, esta situación tampoco cambiaría esta temporada, por lo que decidió buscar nuevos rumbos.

Esta no es la primera experiencia en el extranjero de Esteban Pavez, pero el jugador estaba desde 2022 en Colo Colo, por lo que es un gran cambio en su carrera. Pese a esto el jugador tuvo de inmediato la confianza en su nuevo equipo, donde tuvo su debute en la fase previa de Copa Libertadores entre Alianza Lima y 2 de Mayo.

Tras su llegada a Alianza Lima, Esteban Pavez de inmediato contó con la confianza de su entrenador, ya que rápidamente tuvo su debut en el equipo en la fase previa de la Copa Libertadores ante el cuadro paraguayo 2 de Mayo. Pero lamentablemente en el duelo de ida su equipo cayó por la cuenta mínima y el jugador nacional debió abandonar el terreno de juego por lesión.

Muy malas noticias para Pavez

En las últimas horas se supo la gravedad de la lesión del futbolista nacional, quien lamentablemente estaría un tiempo alejado de las canchas tras su estreno con Alianza Lima. En definitiva, Pavez sufrió un esguince de primer grado en su rodilla izquierda, por lo que estará entre dos y tres semanas fuera del terreno de juego.

