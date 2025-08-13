¡Le sacó en cara sus 16 años como diputado! Camila Vallejo acusa a José Antonio Kast de "despreciar" al Congreso

camila vallejo y josé antonio kast

Por: Catalina Abarca

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, arremetió contra los dichos del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, calificándolos como un claro “desprecio” hacia el Congreso. La ministra señaló que sus palabras no la sorprendieron, recordando que el exdiputado “estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante en el Parlamento siendo diputado”.

Las declaraciones de Kast surgieron en el marco del seminario Moneda Patria 2025, donde afirmó que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan”. En conversación con CNN Chile, Vallejo comentó que “a mí no me sorprende ese desprecio por el rol del Parlamento y su capacidad de avanzar en beneficio de la gente”.

La secretaria de Estado también advirtió que “algunos lo interpretaron como gobernar por decreto, a propósito de la experiencia de su aliado de la ultraderecha a nivel internacional. Pero yo me quedo más que nada con esta idea del desprecio, porque, insisto, tiene mucho que ver con cómo ven el que debe ser el trabajo parlamentario”.

En esa misma línea, volvió a recordar que Kast “fue durante 16 años diputado y no hizo nada relevante siendo parlamentario en el Congreso”. Vallejo no solo apuntó al líder republicano, sino que también extendió sus críticas a la bancada de su partido.

“Si ustedes se fijan, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos reducción de jornada laboral, no tendríamos aumento de salario mínimo, no hubiéramos aprobado el aumento de la PGU. Porque ha sido lamentablemente un partido que hoy día está liderado obviamente por un candidato presidencial, pero un partido que sistemáticamente ha obstaculizado o ha rechazado toda medida concreta en beneficio de las personas, sea de trabajadores o de jubilados, en el caso de la PGU”, afirmó.

José Antonio Kast sale a explicar sus dichos sobre el Congreso

Frente a la polémica, José Antonio Kast salió a matizar sus dichos este miércoles, asegurando que sus declaraciones aludían “a una potestad reglamentaria”.

Según explicó, “lo que señalé es que cada uno tiene su rol, el Congreso tiene su rol, pero no puede salirse de ese rol, por lo que yo lo llamaría a no presentar proyectos de ley que están fuera de sus atribuciones”. El candidato añadió que “jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes”.

