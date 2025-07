Camila Vallejo provoca carcajadas con broma sobre su bebé y los comunistas

En el programa en Turno la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo bromeó sobre los comentarios que suelen recibir los militantes comunistas, en el contexto de la candidatura de Jeannette Jara. En diálogo con Nicolás Copano en el programa mencionado, Vallejo habló de su regreso a La Moneda tras el postnatal, sobre su bebé y también de la contingencia.

En la instancia el conductor le preguntó a la ministra que opinaba sobre el momento "pop" que estaba viviendo el Partido Comunista con la victoria de Jara en las primarias oficialistas y sus buenas cifras en las encuestas presidenciales. La secretaria de Estado contestó que en su calidad de vocera de Gobierno solo puede destacar la realización de primarias y la unidad del progresismo.

¿Qué talla lanzó Vallejo sobre su maternidad?

Ahora, como militante se explayó un poco más: “Claro que como militante también es algo bonito de ver. Siempre nos decían que somos distintos, porque básicamente no andábamos con el morral y la zampoña, jajajá.Pero eso es parte de los estereotipos de otra época”. En ese punto, Copano complementó: “Tampoco comían guaguas...”.

🔴 #TurnoAM Camila Vallejo (@camila_vallejo), vocera de gobierno: "Yo a mi bebé le digo 'nosotros somos comunistas, aquí nos comemos a las guagüitas todos los días'"



Y la ministra echó la talla: “Yo a mi bebé le digo ‘nosotros somos comunistas, aquí nos comemos las guagüitas todos los días’”. “Es que es exquisito, a todo esto. Creo que todos los papás y las mamás estamos enamorados de nuestros hijos. Estoy enamoradísima de mis dos hijos ¡pero claro que dan ganas de comérselos, poh! Y saborearlos“, lanzó, sacando risas en el estudio.

En la entrevista, Vallejo también confirmó que se quedará “hasta el final” en su rol como ministra, descartando renunciar para sumarse a la campaña de Jara. "Jajajjaa que grande Camilita"; "No se los comen quieren que los maten antes de nacer. Pero los del pueblo no de la élite a la que ella pertenece"; "No se comen las guaguas pero se adueñan de los países" fueron algunos de los comentarios que generó el momento.

