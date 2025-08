¡Se cansó! Laurence Golborne le dio tremendo portazo a “insistente” propuesta de Franco Parisi

Al parecer, el exministro Laurence Golborne no pudo más con la insistencia de Franco Parisi, pues le entregó una seca respuesta al candidato presidencial luego que éste lo mencionara como un prospecto para su eventual gabinete.

Y es que últimamente, el aspirante presidencial del Partido de la Gente ha empezado a insinuar posibles figuras para ocupar cargos ministeriales si logra instalarse en La Moneda.

Por ejemplo, tras incorporar a la diputada Pamela Jiles a su equipo de campaña, el economista ha sugerido a Pablo Maltés —pareja de la “Abuela”— como una opción para liderar la Secretaría General de la Presidencia.

Durante su participación en el programa Mesa Central de Canal 13 este domingo, el economista reveló otro nombre que considera ideal para integrar su equipo ministerial.

En la conversación, destacó la decisión del presidente Gabriel Boric de recurrir a Laurence Golborne en el operativo de rescate de los mineros atrapados en El Teniente. “Nadie puede decir que eso fue un error, eso es pragmatismo”, afirmó. “Sólo decir que Laurence sería un buen ministro de Hacienda, lo dije hace tiempo”, agregó.

Golborne lo paró en seco

A pesar de todas las flores que le tiraron, el ex titular de Minería de Sebastián Piñera se apresuró en marcar distancia. A través de sus redes sociales, el empresario reiteró que ha rechazado en múltiples ocasiones la propuesta de Parisi.

Sin embargo, parece que ésta vez finalmente acabaron con su paciente, pues optó por dejar clara su postura de forma pública. “Yo no estoy en política hace más de 10 años. He sido claro varias veces con ⁦⁦Franco Parisi⁩, que no tenemos ninguna afinidad política", aclaró de entrada.

“Dada la reiteración, me obliga a decirlo más claro aún: Ninguna posibilidad de integrarme a su equipo”, remató Golborne, cerrando esta vez con tablas y clavos la puerta que intentó abrir Parisi.