La jugada de Pamela Jiles por Franco Parisi ¡Se subió a bordo!

Con la boca abierta dejó a todos la diputada Pamela Jiles, tras dejar en claro su apoyo a la candidatura presidencial de Franco Parisi. La gran jugada de la “Abuela” llegó luego sumarse al Partido de la Gente (PDG) para repostular al Congreso. Y no se subió sola a este buque, pues su pareja, el “Abuelo” Pablo Maltés será vocero del candidato.

“Amados nietitos: Unidos La Abuela Pamela Jiles y ⁦Franco Parisi⁩ por el poder de la gente. Soy la bancada PDG⁩ en el Congreso", anunció públicamente Jiles, a través de su cuenta de X (Twitter). Así, pasó a ser la única congresista del PDG, luego de la fuga de todos los diputados electos por esa tienda.

👵🏼❤️Amados nietit@s:

🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪



✅Unidos LaAbuela Pamela Jiles y ⁦Franco Parisi⁩ ⁦@ParisiPDG⁩ por el poder de la gente.



✅Soy la bancada ⁦@ChilePDGcl⁩ en el Congreso.



✅Todo mi apoyo a #FrancoParisiPresidente pic.twitter.com/sxosGqdMSX August 1, 2025

¿Por qué eligió a Parisi?

Más tarde, en medio de una conversación con Julio César Rodríguez y José Antonio Neme, en el canal Yuly, la también periodista sinceró que tuvo que elegir entre dos alternativas frente al escenario actual.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Tenía dos caminos frente a ella: retirarse del Congreso tras dos mandatos y volver a la pantalla chica, o postularse nuevamente, ya fuera al Senado o a la Cámara. Finalmente, eligió continuar en la política. Según contó, fue una decisión que tomó tras conversar con sus ”nietitos”, quienes la animaron a seguir sirviendo al país.

Cuando se le consultó sobre su elección de apoyar a Parisi, reveló que mantiene una vieja amistad con el economista. Incluso, afirmó que él la apoyó en sus campañas por los retiros del 10% de las AFP. “Yo soy amiga de Parisi. En realidad no tengo amigos, odio a todo el mundo, pero con él tengo una relación antigua”, afirmó.

“Yo todavía no renuncio a la idea de devolverle su plata a la gente. Queda mucho por hacer (...) Parisi me apoyó en todos los retiros, cuando se fueron corriendo todos los que apoyaban antes... él me siguió apoyando”, añadió.

El nuevo vocero, Pablo Maltés

Acompañada por su pareja, Pablo Maltés —quien anteriormente postuló a la alcaldía y al cargo de gobernador regional—, Jiles se incorporó al comando de Parisi, donde Maltés asumió el rol de portavoz.

En ese contexto, Parisi y el PDG confirmaron la incorporación del “Abuelo” y lo destacaron como “un personaje político preponderante que conoce muy bien el tejemaneje del Parlamento”.

Y hasta sinceran su visión de Maltés como futuro ministro. “Nosotros lo visualizamos como un gran aporte a nuestra campaña presidencial, en el rol de potencial ministro Secretario General de la Presidencia. Él tiene los conocimientos, la voluntad, la sapiencia para lograr y llegar a acuerdo con distintos ejes”, señalaron.