Coke Hevia para en seco a periodista venezolano por comentario sobre Chile: "¿Usted es hue...?"

A través de redes sociales el comentarista deportivo nacional Joger Coke Hevia paró en seco a un periodista venezolano que lanzó un comentario en contra de Chile, específicamente mencionando a el presidente Gabriel Boric y su punto de prensa en donde culpó a las empresas privadas de la luz sobre el corte masivo.

El profesional venezolano, llamado Eduardo Menoni fue el protagonista de este ácido comentario y es conocido en X por su postura “anti izquierda”. "El presidente culpó al sector privado y no a su gobierno progre. Boric es tremendo zurdo de mierda. ¿Estás de acuerdo?" publicó en la red social mencionada junto con el video del presidente.

¿Qué le dijo Coke Hevia al venezolano?

“Eduardo ¿usted es hue... todo el día o se toma un descanso?“, lanzó el locutor radial. En otro post, Hevia aclaró que su crítica “no tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con ser ignorante” dijo alcanzando más de 1.600 likes y reacciones. Pero la polémica no quedó ahí, ya que más tarde Menoni compartió otro comentario sobre Boric.

"Pobre zurdito propagandista de Boric el único huevón serás tú que no tienes más que insultos y cero argumentos como buen comunista, el estado es responsable de velar por los servicios públicos pero el cerebro no te da para algo tan básico basura ensombrada, múdate a Cuba pendejo" le escribió furia generando reacciones de chilenos.

"Literal la culpa fue de la empresa IES origen colombiano, a la cual se le cancela millones de dólares para que funcione correctamente, que no sepas una mierda de un país en el cual no vives y eres solo un operador politico de ultraderecha no te hace decir la verdad, payaso" le escribió un usuario a lo que el periodista respondió. "El sistema eléctrico no es controlado por los privados, es concesionado a privados. Es el estado quien es quien lo controla la distribución, trasmisión y generación, mediante el Coordinador electrico nacional. Deja de mentir comunista de mierda" señaló.

