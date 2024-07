Latife Soto lanza inquietante predicción para Chile: "yo no veo ayuda"

A través de un live en Instagram entre José Antonio Neme y Latife Soto, la tarotista se refirió al costo de la vida en Chile y las repercusiones negativas que traerá para el malestar social. Así mismo asoció los problemas venideros con el alza de la luz, la cual recordemos aumentará su valor hasta un 40% debido al estancamiento de precios que se realizó en pandemia.

Ante la alza en curso el presidente Boric declaró. "Estamos conscientes de algunas dificultades que vamos a enfrentar durante estos meses. En particular, respecto al alza del costo de la luz, que es una obligación que responsablemente tenemos que tomar como Gobierno, a la cual estamos obligados legalmente" dijo agregando que eran los más pobres quienes se verían más afectados.

¿Qué dijo Latife Soto?

Luego de sacar algunas cartas, la mujer mencionó que “el tema de la luz va a traer mucho conflicto, mucho estrés para las personas, van a haber disturbios”. Sobre la misma añadió que “lo que pasa es que, a lo mejor, no todas las personas se han enterado de esto, pero el otro día fui a Enel y eran puros gritos en atención al cliente” dijo.

Bajo la misma línea la mujer aclaró que “no todas las personas van a poder pagar y yo no veo ayuda, entonces vamos a tener que estar a oscuras, no usar luz. Van a haber disturbios en un tiempito más, porque la mayoría va a tener el problema de no poder pagar y no tener luz”.

Pero no es primera vez que la brujita anuncia algo así, hace algunos días en FMDOS manifestó que “estamos ante una vieja caída que estábamos esperando hace mucho tiempo, van a caer todas las viejas estructuras. Vienen cambios de paradigmas. Aquí lo que más hemos visto es que viene un vuelco en la parte política, todo viene como hacia la extrema derecha y cae el socialismo extremo. Vienen los cambios”.

