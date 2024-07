¡Se descarga en matinal! Emeterio Ureta furia en contra de vecinos “cuicos”

En el matinal Contigo en la Mañana Emeterio Ureta se lanzó con todo en contra de unos vecinos de Lo Barnechea y aseguró que existe una toma vip en el sector cercano a su domicilio. Recordemos que el empresario vive hace 40 años en El Arrayán, lugar donde crió a sus hijos y aseguraba tenía una vista maravillosa hasta que un vecino realizó una construcción que le “amargó la vida”.

En el programa Ureta denunció que un día cualquiera llegó a su casa y se dio cuenta que un vecino había ampliado a la mala su casa. Según el conocido personaje encontró a su vecino “cerrando la calle y poniendo cerco” dijo agregando que en caso de emergencia no podrían ni pasar los bomberos a su casa por la construcción.

¿Qué denunció Emterio Ureta?

“¡Es horroroso! No pueden entrar los Bomberos, si a mi se me quemó mi casa. El camión de la basura echa marcha atrás” lanzó. Posteriormente mencionó que “aquí hay plata de por medio ¿por qué no han demolido? ¿el alcalde no tiene carácter? ¡Aquí hay mafia! ¡Aquí hay sirvengüenzura! ¡Esto no puede ser!” declaró.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Por otro lado apuntó con todo en contra del alcalde Cristóbal Líder (UDI) y comentó que expulsó a decenas de familias de un campamento “acá es una toma VIP, y no la demuelen. Entonces, hay leyes para los ricos y leyes para los pobres” declaró exponiendo que había una orden de demolición pero el sujeto pagó una multa y la medida quedó en nada.

“Voy a llamar al pueblo que se vengan a tomar los sitios acá al lado de mi casa, porque aquí la ley los respalda, igual que a los ricos. (Pero) como son gente pobre, y no son ricos y pitucos como uno, los van a sacar con Carabineros” expresó en tono irónico. Finalmente comparó su situación con un desalojo en Maipú, liderado por Tomás Vodanovic. “Sacó a toda esa gente humilde ¿Y no sacamos a estos pijes, pitucos, cuicos que están aquí? ¿Ellos tienen derecho a quedarse aquí y construir casa y arrendarla? ¡Tropel de sinvergüenzas!” cerró.

Te puede interesar: Ale Valle se lanza contra JC Rodríguez tras dichos de Checho Hirane: "Me parece inaceptable"