¿Quién llegará al banquillo? Las opciones que maneja Universidad de Chile para el nuevo DT

Universidad de Chile está tratando de recuperarse luego de un complicado inicio de temporada, donde sólo habían conseguido un triunfo ante Colo Colo en la versión 199 del Superclásico, lo que provocó que Francisco Meneghini fuera despedido de su cargo como director técnico del equipo.

En su primer partido sin Paqui, el romántico viajero tenía un duro desafío al enfrentarse al actual monarca del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido. Pero los azules consiguieron una valiosa victoria por la cuenta mínima, gracias a la solitaria anotación de Maximiliano Guerrero.

Con este importante triunfo, Universidad de Chile se aleja de la peligrosa zona de descenso y se ubica en la octava posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, acercándose a cinco puntos del actual líder de la competición, Colo Colo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras la buena victoria de este finde semana ante Coquimbo Unido por la cuenta mínima, Universidad de Chile ya prepara su próximo desafío que será el inicio de la Copa de La Liga este viernes ante Deportes La Serena como local desde las 18:00 horas.

Las opciones para la banca azul

Pero para el regreso del Campeonato Nacional, los azules planean ya tener en su banquillo al próximo director técnico del equipo. Es aquí donde según la información del periodista Marcelo Díaz, Fernando Gago tendría la delantera para esta opción, donde además Eduardo Berizzo y Martín Lasarte también están en la carpeta de la institución.

También te puede interesar: ¡IMPARABLE! Tomás Barrios logra ingresar al Main Draw del Master 1000 de Miami