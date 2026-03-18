¡IMPARABLE! Tomás Barrios logra ingresar al Main Draw del Master 1000 de Miami

Esta semana se comenzaron a disputar las Qualys del Master 1000 de Miami, donde Alejandro Tabilo era el único tenista nacional clasificado para el Main Draw y por su parte, tanto Nicolás Jarry, Cristián Garín y Tomás Barrios disputaron la fase previa del torneo.

Pero en la primera ronda la Qualy, el único que pudo seguir avanzando fue Tomás Barrios, ya que Nicolás Jarry (152) cayó ante el italiano Mattia Belluci (77) por parciales de 3-6/1-6. Por su parte, Cristián Garín (95) no pudo ante el canadiense Liam Draxl (147) y perdió por parciales de 6-4/4-6/2-6.

Como ya lo habíamos mencionado, Tomás Barrios fue el único tenista nacional en superar el primer encuentro de la Qualy del Master 1000 de Miami, donde venció al jugador local Nishesh Basavareddy (198) por parciales de 6-3/6-2.

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El día de ayer, Tomás Barrios (119) logró superar la Qualy del Master 1000 de Miami sin perder ningún set en ambos encuentros. Su rival de este martes fue el australiano Alexander Vukic (93), a quien superó por parciales de 6-3/7-6.

Ya prepara su debut en el Main Draw

Gracias a esta buena victoria, Tomás Barrios estará presente junto a Alejandro Tabilo en el Main Draw del torneo, donde enfrentará el día de mañana al francés Arthur Cazaux (73) a eso de las media noche. Por su parte, Tabilo debutará a la misma hora ante el argentino Francisco Comesana (82).

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