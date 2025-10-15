¿Nueva teleserie? Las opciones de Peñarol para quedarse con Brayan Cortés

El pasado miércoles, Colo Colo se trasladó hasta el sur de nuestro país, específicamente al estadio Chinquihue para disputar un amistoso ante Puerto Montt. Esto duelo está en el marco de los trabajos del equipo quienes no han parado tras la detención del Campeonato Nacional por la realización del Mundial sub-20 en Chile.

Fernando Ortiz apostó por las jóvenes promesas de los albos, quienes en el primer tiempo le rindieron resultados, ya que Cristián Riquelme abrió la cuenta para el cacique. Pero en el segundo tiempo, un insólito error entre Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez le permitieron al local empatar el partido al mintuo 67'. Luego en los minutos finales, un tiro desde lejos de José Cardenas con una gran complicación de Villanueva, permitieron que Puerto Montt se quedara con la victoria.

Este sería el segundo partido amistoso que Colo Colo pierde durante el parón del Campeonato Nacional, ya que anteriormente también habían caído por 2-1 ante Unión Española a puertas cerradas, por lo que Fernando Ortiz tendrá que replantear sus sitema de juego y también a los jugadores escogidos para resolver estos problemas.

En las últimas horas se supo que Colo Colo buscaría vender a Brayan Cortés esta temporada, ya que no estaría contemplado su regreso al equipo. Por otro lado, el portero se ha acoplado de gran manera a Peñarol, siendo titular induscutido del equipo y transformándose en una pieza clave del esquema del cuadro uruguayo.

¿Donde seguirá Brayan Cortés?

Es por esto que en Peñarol buscarían quedarse por más tiempo con el portero, donde a la espera de una respuesta del cacique manejan dos opciones. La primera sería hacer efectiva la opción de compra del jugador, pero con un monto inferior al que piden en Macúl y en caso de no haber acuerdo con esto, buscarían extender su préstamo por otros seis meses.