Quieren aprovechar su segundo aire: Colo Colo toma decisión con Brayan Cortés

Por: Fabián Marambio

El final de temporada está cada vez más cerca y los equipos comienzan a mirar lo que se viene para el 2026. En ese sentido, la dirigencia de Colo Colo ya vislumbra el plan que tienen con Brayan Cortés de cara al próximo año.

El guardameta está a préstamo con opción de compra en Uruguay y está viviendo un gran momento, siendo titular y uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo. Es por eso que Aníbal Mosa y compañía quieren aprovechar esto y desprenderse de él.

Colo Colo quiere vender a Brayan Cortés

Según informó EnCancha, la dirigencia alba quiere vender sí o sí a Brayan Cortés en el próximo mercado de fichajes. Para ello es Peñarol quien tiene la prioridad, pues el préstamo incluye una opción de compra de 1.4 millones de dólares.

Colo Colo quiere desprenderse de Brayan Cortés.
Cortés es una de las grandes figuras de Peñarol.

En caso de que los charrúas no hagan efectiva la opción de compra, la dirigencia evaluará cualquier oferta que reciban. “Brayan (Cortés) ya cumplió un ciclo con nosotros. Es hora de que de el salto definitivo en su carrera”, señalaron a EnCancha.

El Cacique necesita vender a Cortés

Destacar que, en caso de quedarse, los albos se verían algo complicados pues Cortés recibe 60 millones de pesos mensuales. La crisis del club si no logran clasificar a torneos internacionales podría ser un problema considerando que tiene contrato hasta 2027.

