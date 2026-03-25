¡Enfermería repleta! Las numerosas bajas que golpean a Universidad de Chile

El día de ayer, Fernando Gago tuvo su tan ansiado estreno en la banca de Universidad de Chile, donde abrieron la segunda fecha de la Copa de La Liga enfrentándose en condición de local ante Unión La Calera en el estadio nacional.

Pese a todas las oportunidades que se formó el romántico viajero, el cuadro cementero necesitó de sólo una oportunidad más profunda y se quedó con la victoria por la cuenta mínima, gracias al solitario gol de Bayron Oyarzo.

Con esto, Fernando Gago comienza su camino en Universidad de Chile de la peor manera posible, sumado al hecho que se complican bastante en la Copa de La Liga, ya que sólo el puntero del grupo avanzará a las semifinales y por ahora llevan un empate y una derrota.

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Universidad de Chile cayó el día de ayer por la cuenta mínima ante Unión La Calera en lo que fue el estreno de Fernando Gago como el nuevo director técnico del equipo. Sumado a esto, se complican también con sus opciones en jugadores ya que Juan Martín Lucero volvió a lesionarse.

Los problemas de salud en la U

Además de la irregular campaña que están teniendo esta temporada, otro de los fuertes problemas del cuadro azul es la salud de sus jugadores, donde tienen varias bajas por distintas lesiones. Actualmente el romántico viajero no puede contar con las alternativas de Diego Vargas, Lucas Assadi, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

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