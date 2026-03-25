VIDEO | ¡Saca la voz! Lucas Assadi responde tras la polémica por nexos con narcobarristas

Este martes, Universidad de Chile abrió la segunda fecha de la Copa de La Liga, donde recibía como local a Unión La Calera en lo que además fue el debut de Fernando Gago como el nuevo director técnico a cargo del equipo azul.

Si bien el romántico viajero tuvo buenas oportunidades en el primer tiempo, bajó la intensidad en la segunda mitad. Pero al minuto 25' del encuentro, Unión La Calera consiguió anotar el único gol del encuentra gracias a la conquista de Bayron Oyarzo.

Esta caída por la cuenta mínima marca la primera derota en la era de Fernando Gago con Universidad de Chile, lo que además los complica en su grupo por la Copa de La Liga con un empate y una derrota, recordando que sólo el puntero de cada grupo avanzará a las semifinales del torneo.

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Durante la semana, Universidad de Chile encendió una enorme polémica tras un reportaje de Canal 13, el cuál evidenciaba los nexos del equipo con algunos narcobarritas, sobre todo lo sucedido con Víctor Poblete, líder de la agrupación delictual de Los Wayans, quien se habría reunido con Aldo Marín, directivo de Azul Azul y habría tenido videollamadas con Marcelo Morales y Lucas Assadi.

Salió a dar la cara

Pero el día de ayer, Lucas Assadi habló con algunos medios de comunicación sobre esta polémica que lo envuelve a él principalmente y se refirió a esta videollamada con el ya mencionado narcobarrista. "Fue una videollamada, una conversación de felicitaciones pero nada más allá de eso. Creo que Canal 13 se equivocó y lo hizo para conseguir más vistas de la gente".

Revisa a continuación las declaraciones del jugador azul:

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